Bất ngờ địa phương tăng trưởng cao nhất 6 tháng, không phải Hà Nội, TP.HCM

Hải Phòng, Ninh Bình và Hà Tĩnh dẫn đầu tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay, vượt mục tiêu bình quân toàn quốc.

Không phải Hà Nội hay TP.HCM - 2 đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, Hải Phòng mới là địa phương dẫn đầu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: T.L.

Theo số liệu tổng hợp về kịch bản tăng trưởng kinh tế của các địa phương tại Nghị quyết số 168 do Chính phủ mới ban hành, Hải Phòng bất ngờ là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm nay, đạt tới 12,42%.

Xếp ngay sau là Ninh Bình với mức tăng trưởng 12,04% sau 6 tháng và Hà Tĩnh với mức tăng 12,02%. Đây cũng là các địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP vượt mốc 12% trong 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bứt tốc của nhóm các tỉnh công nghiệp, dịch vụ và thu hút vốn đầu tư thế hệ mới. Toàn quốc ghi nhận 7 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Ngoài 3 địa phương kể trên, danh sách này còn có Phú Thọ (10,87%), Bắc Ninh (10,27%), Quảng Ninh (10,22%) và Hưng Yên (10,15%).

Nằm trong top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước sau 6 tháng còn có sự xuất hiện của Tây Ninh (9,62%), Thái Nguyên (9,38%) và Đồng Nai (9,24%).

10 ĐỊA PHƯƠNG DẪN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG GRDP CẢ NƯỚC SAU 6 THÁNG Nguồn: Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6 của Chính phủ. Nhãn Hải Phòng Ninh Bình Hà Tĩnh Phú Thọ Bắc Ninh Quảng Ninh Hưng Yên Tây Ninh Thái Nguyên Đồng Nai Kết quả đạt được 6 tháng % 12.42 12.04 12.02 10.87 10.27 10.22 10.15 9.62 9.38 9.24 Mục tiêu cả năm

13.00 11.00 10.43 11 12.5 13 11.5 10.04 11 10

Dù đạt kết quả khả quan trong nửa đầu năm, thách thức đối với nhóm địa phương dẫn đầu trong giai đoạn còn lại của năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra là tương đối lớn.

Trong đó, Hải Phòng và Quảng Ninh là 2 địa phương có chỉ tiêu tăng trưởng cả năm được giao ở mức cao nhất cả nước, lên tới 13%. Để đạt mục tiêu này, hai thành phố công nghiệp ven biển cần bứt tốc trong nửa cuối năm so với kết quả đạt được lần lượt là 12,42% và 10,22% trong 6 tháng qua.

Các tỉnh khác như Bắc Ninh, với mục tiêu cả năm đạt 12,5%, trong khi 6 tháng mới đạt 10,27%, hay Hưng Yên mục tiêu cả năm dự kiến đạt 11,5% cũng đang đối mặt với bài toán tương tự.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương trong nhóm đầu vẫn đang đi đúng lộ trình đã đề ra cho cả năm. Cụ thể, Ninh Bình với kết quả 6 tháng đạt 12,04% đang tiến tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 11%. Tương tự, Hà Tĩnh với mức tăng trưởng 6 tháng đạt 12,02%, cũng sẽ có tiền đề tốt hơn để phát triển kinh tế nửa cuối năm đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở 10,43%.

Trong khi các trung tâm công nghiệp vệ tinh liên tục ghi nhận các chỉ số bứt phá, hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước gồm Hà Nội và TP.HCM lại không góp mặt trong top 10 về tốc độ tăng trưởng sau 6 tháng.

Ước thực hiện GRDP 6 tháng đầu năm của TP.HCM mới đạt 8,47%, trong khi mục tiêu cả năm là 10,2%. Tương tự, Thủ đô Hà Nội sau 6 tháng đầu năm mới tăng trưởng 7,87%, còn cách khá xa nếu muốn đạt mục tiêu cả năm là 11%. Do chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô kinh tế cả nước (lần lượt chiếm 23,3% và 12,4%), diễn biến tăng trưởng của 2 đô thị này trong 6 tháng cuối năm sẽ có tác động quyết định đến khả năng hoàn thành kịch bản tăng trưởng vĩ mô toàn quốc.