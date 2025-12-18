Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt ma túy lòi ra súng

  • Thứ năm, 18/12/2025 11:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/12, Công an phường Long Mỹ (TP Cần Thơ) cho biết bắt quả tang 4 đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", phát hiện vũ khí nguy hiểm.

4 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Tý (SN 1977, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông); Đặng Tuấn Vũ (SN 1991, ngụ phường Vị Thanh); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, ngụ phường Long Mỹ); Đặng Văn Chiều (SN 2001, ngụ phường Long Bình) cùng TP Cần Thơ.

Bat ma tuy, Loi ra sung anh 1Bat ma tuy, Loi ra sung anh 2Bat ma tuy, Loi ra sung anh 3Bat ma tuy, Loi ra sung anh 4

Các đối tượng bị bắt quả tang và tang vật.

Trước đó, ngày 17/12, Công an phường Long Mỹ nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại Khu vực 4, phường Long Mỹ (tại nhà của Tý).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ 20 gram ma túy đá, nhiều dụng cụ dùng sử dụng ma túy. Ngoài ra, tại nhà Tý, Công an phường Long Mỹ phát hiện, thu giữ một côn 3 khúc, một khẩu súng ngắn (chưa rõ thể loại).

Kết quả test nhanh, tất cả đối tượng đều dương tính với ma túy.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ma-tuy-loi-ra-sung-i791415/

V.Đức - H.Đăng/Công an Nhân dân

Bắt ma túy Lòi ra súng Cần Thơ Bắt ma túy Lòi ra súng

    Đọc tiếp

    Vu an 39 Ben Van Don: Chong cuu Pho chu tich TP.HCM duoc hua cho gi? hinh anh

    Vụ án 39 Bến Vân Đồn: Chồng cựu Phó chủ tịch TP.HCM được hứa cho gì?

    4 giờ trước 09:02 18/12/2025

    0

    Theo hồ sơ vụ án, để thâu tóm khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP.HCM), bị can Đặng Phước Dừa tìm cách tác động đến lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM và hứa cho chồng Phó chủ tịch TP.HCM 1/3 cổ phần tại dự án nhà máy gạch Myanmar, tương đương 1 triệu USD.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý