Bắt ma túy lòi ra súng

Ngày 18/12, Công an phường Long Mỹ (TP Cần Thơ) cho biết bắt quả tang 4 đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", phát hiện vũ khí nguy hiểm.

4 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Tý (SN 1977, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông); Đặng Tuấn Vũ (SN 1991, ngụ phường Vị Thanh); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, ngụ phường Long Mỹ); Đặng Văn Chiều (SN 2001, ngụ phường Long Bình) cùng TP Cần Thơ.

Các đối tượng bị bắt quả tang và tang vật.

Trước đó, ngày 17/12, Công an phường Long Mỹ nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại Khu vực 4, phường Long Mỹ (tại nhà của Tý).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ 20 gram ma túy đá, nhiều dụng cụ dùng sử dụng ma túy. Ngoài ra, tại nhà Tý, Công an phường Long Mỹ phát hiện, thu giữ một côn 3 khúc, một khẩu súng ngắn (chưa rõ thể loại).

Kết quả test nhanh, tất cả đối tượng đều dương tính với ma túy.