Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm hầu tòa

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm đối cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm, do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngay trước thềm phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được người thân khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng . Thiệt hại về vật chất ở vụ án đã được khắc phục hoàn toàn. Bị cáo Hưng cũng đã nộp tiền án phí hình sự và dân sự sơ thẩm.

Động thái khắc phục triệt để hậu quả vụ án cùng với đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Duy Hưng mong muốn được cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho một phần hình phạt. Bị cáo Hưng bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị dẫn giải tới tòa.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 17/29 bị cáo trong vụ án kháng cáo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 2 bị cáo khác rút đơn kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định hành vi của ông Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ và là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại tài sản Nhà nước. Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vì thế tuyên phạt cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX xác nhận tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD ; tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD .

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải bị cáo tới phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đưa tiền cho người có chức vụ quyền hạn để hưởng lợi thế trúng thầu các dự án. Những người nhận tiền của bị cáo Hưng đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Ở phiên tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng "cam kết", sau khi các bị cáo khác khắc phục hậu quả, còn thiếu đâu bị cáo này xin được khắc phục nốt. HĐXX Toà cấp thẩm ghi nhận điều này.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GT&VT (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GT&VT tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Kháng cáo tới Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, các bị cáo trong vụ án mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .

Tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" 1. Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An): 10 năm 6 tháng tù. 2. Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 7 năm tù. 3. Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 4 năm tù. 4. Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam): 3 năm tù. 5. Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An): 30 tháng tù. 6. Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 6 năm tù. 7. Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 4 năm 6 tháng tù. 8. Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 36 tháng tù. 9. Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 30 tháng tù. 10. Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 30 tháng tù. 11. Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 5 năm 6 tháng tù. 12. Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 24 tháng tù cho hưởng án treo. 13. Phạm Quang Giang (cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 24 tháng tù cho hưởng án treo. 14. Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4 năm 6 tháng tù. 15. Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù. 16. Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4 năm tù. 17. Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 3 năm tù. 18. Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù. 19. Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù. 20. Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 4 năm tù. 21. Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ): 3 năm tù. 22. Võ Tá Thanh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 24 tháng tù cho hưởng án treo. 23. Vương Đình Kiều (cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4): 24 tháng tù cho hưởng án treo. 24. Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 4 năm tù. 25. Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 36 tháng tù cho hưởng án treo. 26. Nguyễn Văn Lâm (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC): 24 tháng tù cho hưởng án treo. 27. Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo): 24 tháng cho hưởng án treo. Tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" 28. Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ): 3 năm tù. Tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" 29. Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội): 5 năm 6 tháng tù.