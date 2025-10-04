Bất lợi của Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy có nhiều lợi thế khi bước vào cuộc đấu Anh trai "say hi". Nhưng hạn chế lớn nhất của anh có lẽ là khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Thay vì tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Ngô Kiến Huy bằng một cách nào đó lại quyết định xuất hiện ở chương trình đối thủ - Anh trai 'say hi' mùa thứ hai. Nam ca sĩ từng làm khách mời đặc biệt tại concert của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa trước, biểu diễn hit Truyền Thái Y cùng BB Trần. Sự xuất hiện này tưởng chừng là lời khẳng định chắc chắn về việc Ngô Kiến Huy sẽ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Thế nhưng, nam ca sĩ đã làm điều ngược lại.

Ngô Kiến Huy phủ sóng

Về lý do tham gia Anh trai 'say hi' Ngô Kiến Huy giải thích: "Trong chặng đường nghệ thuật, tôi như một con thoi chăm chỉ làm việc và quay đều quay đều. Tôi nhận ra nơi mình có thể vùng vẫy và đưa mình đến tốc độ cao hơn đó là Anh trai 'say hi'. Đến lúc tôi phải nghiêm túc với con đường âm nhạc, quay lại làm cho nó bùng nổ".

Quả thực Ngô Kiến Huy rất chăm chỉ. Anh có sự phủ sóng mà hiếm đồng nghiệp nào đạt được. Trong tập đầu của Anh trai 'say hi', Ngô Kiến Huy được giới thiệu với các từ khóa 30 bộ phim, 15 triệu followers, 5 album, 100 bài hát. Những con số trên đủ khiến bất cứ đàn em nào ngưỡng mộ và mong ước.

Cùng thời điểm Anh trai 'say hi' lên sóng, Ngô Kiến Huy còn là thành viên cố định của chương trình giải trí 2 ngày 1 đêm và Chiến sĩ quả cảm. Ngô Kiến Huy có sự phủ sóng trên nhiều phương diện. Quan trọng hơn, ở phương diện nào, Ngô Kiến Huy cũng có dấu ấn nhất định. Về âm nhạc, anh nổi tiếng với Giả vờ yêu và có Truyền thái y đạt thành tích khá tốt. Ở phương diện chương trình giải trí, anh góp phần làm nên thành công của Running Man Vietnam hay 2 ngày 1 đêm.

Hình ảnh Ngô Kiến Huy trong Live Stage 1 của Anh trai 'say hi'.

Đây là lợi thế rất lớn với Ngô Kiến Huy trong cuộc cạnh tranh với 29 anh trai còn lại. Lượng fan lớn có thể giúp Ngô Kiến Huy duy trì sức nóng và thứ hạng cao trong xuyên suốt chương trình. Trong top 10 anh trai được chú ý nhất sau tập 2 của Anh trai “say hi” do Socialite thống kê, Ngô Kiến Huy đứng hạng 9 với gần 7.000 đề cập.

Với hơn 17 năm lăn lộn showbiz, Ngô Kiến Huy không còn là gương mặt xa lạ. Anh sở hữu lượng fan trung thành qua một số bản hit như Giả vờ yêu hay Truyền Thái Y. Việc tham gia Anh trai 'say hi' mùa 2 được anh chia sẻ như một cách "tìm lại chính mình" sau thời gian dài bận rộn với lịch trình dày đặc.

Tuy nhiên, đằng sau sức hút từ danh tiếng sẵn có, Ngô Kiến Huy cũng đối mặt với thử thách lớn: khả năng sáng tác chưa phải thế mạnh nổi bật. Từng góp phần sáng tạo một số ca khúc, anh vẫn chủ yếu được biết đến như một giọng ca biểu diễn hơn là người sáng tác, sản xuất âm nhạc. Chưa kể, sự nghiệp âm nhạc của Ngô Kiến Huy cũng thăng trầm, lúc lên với Truyền Thái Y, lúc lại “xuống” vì bản nhạc bị chê nhảm, thảm họa Tất cả đứng im. Điều đó cho thấy không phải lúc nào Ngô Kiến Huy cũng làm mới bản thân thành công.

Thách thức lớn

Trong bối cảnh Anh trai 'say hi' nhấn mạnh vào việc khai phá cá tính, khả năng sáng tác và sáng tạo, điều này có thể khiến Ngô Kiến Huy rơi vào tình thế "an phận thủ thường". Nhớ lại mùa 1, Isaac - một nghệ sĩ có ngoại hình, giọng hát và vũ đạo đồng đều - từng bị khán giả đánh giá là "nhạt nhòa" vì chọn lối đi an toàn, duy trì thứ hạng cao nhưng thiếu những khoảnh khắc bùng nổ thực sự. Khi thấy Isaac liên tục giữ thứ hạng cao hay lọt Best5, khán giả của Anh trai “say hi” thậm chí tranh cãi, cho rằng anh không xứng đáng.

Tương tự, Bảo Anh trong Em xinh “say hi” cũng gặp phải tình huống "giữ vững vị thế nhưng khó vượt trội" và bị các tài năng trẻ vượt qua nhờ sự tươi mới lẫn khả năng tự sáng tạo.

Ngô Kiến Huy là anh cả trong số dàn nghệ sĩ của Anh trai 'say hi' mùa 2.

Isaac hay Ngô Kiến Huy có điểm chung là thuộc lứa ca sĩ thế hệ cuối 8X. Họ là anh cả trong 2 mùa của Anh trai "say hi", đều nổi bật ở ngoại hình điển trai, lượng fan đông đảo, trung thành và cũng có hit trong lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, cả hai đều bất lợi ở kỹ năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Liệu Ngô Kiến Huy có lặp lại "kịch bản cũ"? Nhất là khi mùa 2 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dàn "đàn em" đầy tiềm năng, khiến cuộc chơi càng thêm phần gay cấn. Ryn Lee - em trái Quang Hùng Master D - đang nhanh chóng chiếm sự chú ý. Hay, Negav với hành trình trở lại sau mùa 1, tiếp tục khẳng định vị thế và độ nổi tiếng. Chưa kể CONGB đang gây chú ý với khả năng trình diễn tốt nhờ thời gian đào tạo tại Hàn Quốc.

Những gương mặt trẻ này không chỉ mang đến năng lượng mới mẻ mà còn chứng tỏ khả năng sáng tác, dễ dàng chinh phục khán giả qua các ca khúc tự sản xuất.

Ngô Kiến Huy sẽ gặp áp lực từ không chỉ lớp trẻ tài năng, đa dạng màu sắc mà ngay cả đồng nghiệp cùng thế hệ như Karik, B Ray, Vũ Cát Tường cũng “đe dọa” không ít. Thế mạnh lớn của các nghệ sĩ này là khả năng tạo hit, nắm bắt xu hướng khán giả.

Dẫu nhiều áp lực nhưng vẫn còn quá sớm để biết Ngô Kiến Huy sẽ bứt phá được hay rơi vào tình huống tương tự Bảo Anh, Isaac ở các mùa say hi trước đó. Khán giả đang chờ xem liệu anh có "vượt chông gai" theo cách riêng, hay sẽ bị cuốn theo dòng chảy của thế hệ mới?. Có thể nói Anh trai 'say hi' là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Ngô Kiến Huy thể hiện bản thân làm được những gì.

Ở Live Stage 1, Ngô Kiến Huy thuộc team Vũ Cát Tường và biểu diễn bài hát Người như anh xứng đáng cô đơn. Giọng hát ngọt ngào, cảm xúc của Ngô Kiến Huy đã chinh phục được khán giả, nhờ đó nam ca sĩ có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua.

Tuy nhiên, Anh trai 'say hi' đòi hỏi nhiều hơn thế. Các anh trai sẽ làm chủ cuộc chơi thay vì là gương mặt an toàn nhưng mờ nhạt khi không ngừng thay đổi, làm mới bản thân mà vẫn nổi bật.