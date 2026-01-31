Bắt kẻ trốn truy nã sau nhiều năm bỏ trốn

Sau thời gian lẩn trốn, Lê Châu Hoài Linh (SN 2003), đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, đã bị Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Ngày 31/1, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Lê Châu Hoài Linh (SN 2003), theo quyết định truy nã của cơ quan chức năng.

Lê Châu Hoài Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Toàn.

Thông tin ban đầu, Lê Châu Hoài Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (cũ), TP.HCM khởi tố từ năm 2021 về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Linh đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, lẩn trốn tại nhiều địa phương nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Quá trình xác minh cho thấy đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh hoạt không ổn định, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Điền đã nắm được thông tin về sự xuất hiện của Linh trên địa bàn, từ đó xây dựng phương án tiếp cận, tổ chức lực lượng bắt giữ an toàn, đúng quy định pháp luật.

Sau khi bị bắt, Linh được đưa về trụ sở công an để làm rõ nhân thân, hành vi liên quan và hoàn tất các thủ tục bàn giao theo thẩm quyền.

Trước đó không lâu, Công an phường Thanh Điền cũng lập thành tích trong công tác truy bắt kẻ truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, ngụ khu phố Thanh Hùng, phường Thanh Điền) về tội trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 4/1, qua công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng truy nã, truy tìm trên địa bàn, Công an phường Thanh Điền đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức bắt giữ Nguyễn Văn Đạt khi đang lẩn trốn tại khu phố Thanh Hùng.

Nguyễn Văn Đạt là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ) ban hành vào tháng 1/2024. Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã xác minh nhân thân, lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.