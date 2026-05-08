Bắt giữ tài xế xe ôm dùng hung khí, thu 700.000 đồng của khách

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lái xe ôm, thu 700.000 đồng sau khi chở khách đi lòng vòng tại Hà Nội.

Ngày 8/5, trao đổi với PV VOV, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lái xe ôm, dùng hung khí đe dọa, thu 700.000 đồng sau khi chở khách đi lòng vòng tại Hà Nội. Danh tính đối tượng hiện chưa được tiết lộ.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng.

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội xôn xao với clip tài xế xe ôm rút dao bắt hành khách nộp tiền. Theo nội dung clip, 2 vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu, nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở lòng vòng đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Khi kết thúc cuốc xe, tài xế xe ôm đòi 2 vợ chồng này trả số tiền 700.000 đồng. Khi hành khách thắc mắc giá cao thì tài xế rút hung khí ra đe dọa, bắt phải nộp tiền.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.