Cựu Chi cục trưởng nhận hối lộ 2,2 tỷ đồng từ 2 công ty sản xuất sữa giả

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã chuyển cho cấp dưới của Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) gần 2,5 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố hai bị can cầm đầu Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can khác trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng , thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng .

Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hoàng Mạnh Hà là cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hai bị can Cường và Hà bị truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Hai bị can Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) và Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood).

Bị can Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về hai tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) cùng cấp dưới là bị can Bùi Thị Trang bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Phạm Thị Hương, nhân viên Công ty Rance Pharma bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ án, 18 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 bị can bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ"; một bị can bị truy tố về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Theo cáo trạng, nhóm bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng đồng phạm thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood để thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm bị can này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng , thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng .

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng , thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng .

Trụ sở Công ty Rance Pharma.

Kết quả điều tra xác định sau khi thành lập Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood cùng nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng (các loại sữa) ra thị trường, các bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường đã triển khai hoạt động lập hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác mối nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Khoảng tháng 8/2022, qua mối quan hệ hệ cá nhân, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã trực tiếp gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ Bùi Định Thị Dinh nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood tại Chương Mỹ (Hà Nội), Bùi Đinh Thị Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Do đó, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà giao bị can Đặng Trung Kiên thành lập khống chi nhánh của hai công ty tại tỉnh Hòa Bình để hợp thức điều kiện nộp hồ đăng ký công bố sản phẩm tại tỉnh Hòa Bình.

Bùi Đinh Thị Dinh đồng ý cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood nộp hồ sơ đăng ký công bố và thông báo cho Cường để liên hệ, làm việc với Bùi Thị Trang là chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan chức năng khám xét một kho sữa của Công ty Rance Pharma.

Đồng thời, Dinh chỉ đạo Trang tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharna, Công ty Hacofood cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài của doanh nghiệp; chỉ đạo chuyên viên khác tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Từ tháng 5/2023 đến hết tháng 12/2024, Phạm Thị Hương, Trưởng phòng sản phẩm của các Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood đã nộp tổng số 340 hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Quá trình này, Hương đã báo cáo và được Cường, Hà chỉ đạo đưa tiền "phí ngoài" đối với hồ sơ tự công bố là 5 triệu đồng một hồ sơ; hồ sơ đăng ký công bố là 7 triệu đồng một hồ sơ. Ngoài ra, Hương chi thêm cho Trang 1 triệu đồng một hồ sơ.

Tổng số tiền Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood đã chuyển cho Trang là gần 2,5 tỷ đồng . Sau đó, Trang chuyển cho Dinh gần 2,2 tỷ đồng . Cá nhân Trang hưởng 300 triệu đồng.

Đối với bị can Bùi Đinh Thị Dinh, đến nay bị can này chỉ khai nhận số tiền nhận qua tài khoản ngân hàng là 701 triệu đồng mà không thừa nhận số tiền gần 1,5 tỷ đồng do Trang chuyển bằng tiền mặt. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao xác định có đủ căn cứ chứng minh Dinh đã nhận từ Trang số tiền gần 2,2 tỷ đồng .