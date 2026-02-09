Bắt giữ nhóm đối tượng tạt sơn nhằm khủng bố đòi nợ

Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Định nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 1/2, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D (SN 1963, cư trú tại hẻm 266 Hoàng Ngân, phường Phú Định) về việc nhà bị các đối tượng ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản và làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Kết quả định giá xác định thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

3 đối tượng bụ bắt giữ: Nguyễn Phước Tài, Võ Minh Vỹ, Nguyễn Phát Đạt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu liên quan và phối hợp Phòng CSHS Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định và mời làm việc ba đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Phước Tài (SN 2008) trực tiếp tạt sơn, Võ Minh Vỹ (SN 2005) điều khiển xe chở Tài và quay video, Nguyễn Phát Đạt (SN 2005) nhận thuê và tổ chức thực hiện; các đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được một đối tượng tạm thời chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm đối tượng di chuyển từ tỉnh An Giang đến TP.HCM thực hiện hành vi vào rạng sáng 1/2, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm đối tượng còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

Các đối tượng tại hiện trường vụ việc.

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Phòng CSHS Công an TP.HCM ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, vay không cần thế chấp, lãi suất cao - đây là phương thức phổ biến của các đối tượng tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân cần liên hệ các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay tiền từ các nguồn không rõ ràng.

Trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép trả nợ hoặc phát hiện các hành vi như tạt sơn, đe dọa, phát tán thông tin nhằm gây áp lực, người dân cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.