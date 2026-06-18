Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán động vật nguy cấp liên tỉnh

  • Thứ năm, 18/6/2026 16:56 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Từ việc bắt quả tang một đối tượng vận chuyển tê tê Java đi tiêu thụ, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng mở rộng điều tra, triệt xóa đường dây săn bắt, mua bán động vật nguy cấp.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Duong day buon ban, Dong vat nguy cap anh 1

Đối tượng (từ trái qua phải) Trương Minh Quang, Nguyễn Văn Linh

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây săn bắt, mua bán tê tê từ tỉnh Cà Mau đưa về tiêu thụ tại phường Rạch Giá.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Võ Văn Thâu (SN 1984) đang vận chuyển một cá thể tê tê Java và một cá thể rắn hổ mang bằng xe máy. Cá thể tê tê được xác định thuộc Nhóm IB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mở rộng điều tra, kết hợp vận động các đối tượng ra đầu thú, ngày 16/6, Phùng Hữu Thịnh (SN 1960), Trương Minh Quang (SN 1977), Lâm Văn Đảm (SN 1978) và Nguyễn Văn Linh (SN 1981) đã đến cơ quan công an trình diện. Khám xét nơi ở của các đối tượng Thâu, Thịnh và Quang, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Duong day buon ban, Dong vat nguy cap anh 2

Đối tượng (từ trái qua phải) Lâm Văn Đảm, Võ Văn Thâu.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh khai nhận đã săn bắt được cá thể tê tê rồi giao cho Lâm Văn Đảm mang đi bán. Sau đó, Trương Minh Quang mua lại từ Đảm và bán cho Phùng Hữu Thịnh. Thịnh tiếp tục bán lại cho Võ Văn Thâu để hưởng chênh lệch. Khi đang vận chuyển cá thể tê tê đi tiêu thụ, Thâu bị lực lượng công an bắt giữ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/bat-giu-5-doi-tuong-trong-duong-day-buon-ban-dong-vat-nguy-cap-lien-tinh-post1852326.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Đường dây buôn bán Động vật nguy cấp An Giang Đường dây buôn bán Động vật nguy cấp

    Đọc tiếp

    Gan 50 doi tuong mang kiem truy lung doi thu hinh anh

    Gần 50 đối tượng mang kiếm truy lùng đối thủ

    4 giờ trước 13:37 18/6/2026

    0

    Gần 50 đối tượng đi trên khoảng 18 xe máy mang dao, kiếm tự chế, dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách trên nhiều tuyến đường ở Gia Lai để tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý