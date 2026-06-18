Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên "chuồn" khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Sơn Hòa xác minh, truy tìm và áp giải một trường hợp đã bị kết án, đi chấp hành hình phạt tù.

Đối tượng này là Thái Thị Hoàng Oanh (SN 1982, trú tại thôn Phú Hữu, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thái Thị Hoàng Oanh tại thời điểm áp giải đi chấp hành án phạt tù. Ảnh: CAĐL.

Trong năm 2009, Thái Thị Hoàng Oanh mua thửa đất gần 335 m2 tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, nay là xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Do sổ đỏ này thất lạc, tìm không ra, nên Oanh lập thủ tục đề nghị cấp lại rồi bán thửa đất nêu trên cho người khác trong năm 2020. Sau đó, trong lúc thu dọn vật dụng trong nhà, Oanh tìm thấy sổ đỏ cũ không còn giá trị pháp lý, nhưng người phụ nữ này vẫn mang đi thế chấp, vay tiền của hai người dân 500 triệu đồng để tiêu xài. Khi vụ việc phát hiện, nạn nhân bị "sập bẫy" lừa tố cáo, nên Oanh phải vào vòng tố tụng hình sự và bị kết án tù.

Án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, nhưng Oanh xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Khi hết thời hạn hoãn lần đầu, Oanh tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai, nhưng không có căn cứ để giải quyết.

Sau đó, Oanh rời khỏi nơi cư trú, lẩn trốn thi hành án. Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Sơn Hòa nhiều lần tiếp cận người thân, đề nghị tác động nhưng Oanh không đi thi hành án mà tiếp tục lẩn trốn.

Từ kết quả xác minh, truy tìm, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nơi Oanh đang lẩn trốn nên phối hợp địa phương áp giải đối tượng này đi chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật.

Được biết trong năm 2015, Thái Thị Hoàng Oanh từng bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chứa mại dâm".