Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Bị hại cần làm gì để lấy lại được tiền?

Theo luật sư, bị hại cần làm đơn, trong đó nêu rõ bị công ty, nhóm cá nhân nào lừa đảo mua hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, đơn trình báo càng chi tiết càng tốt.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra 23 công ty, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền 181 tỷ đồng .

Với số bị hại nhiều, số tiền chiếm đoạt lớn, nhiều người đặt ra câu hỏi là hiện nay các bị hại cần làm gì để lấy lại được số tiền khi đã lỡ mua hợp đồng nghỉ dưỡng.

Cơ quan điều tra làm việc với những người liên quan trong vụ án.

Theo quan điểm của luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người dân đã tham gia ký kết hợp đồng và nộp tiền cần nhanh chóng gửi đơn trình báo tội phạm kèm yêu cầu đề nghị xem xét công nhận tư cách bị hại đối với cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án để trình báo, cung cấp thông tin và đề nghị được xác định tư cách bị hại trong vụ án hình sự.

"Việc tham gia tố tụng với tư cách bị hại không chỉ giúp cơ quan chức năng có đầy đủ dữ liệu danh sách bị hại cũng là cơ sở để người dân được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân", luật sư Tuấn Anh cho biết.

Theo luật sư Tuấn Anh, người bị hại cần tập hợp và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến giao dịch đã thực hiện như hợp đồng, phiếu thu, hóa đơn, chứng từ, tin nhắn, email trao đổi hoặc cam kết của doanh nghiệp và các tài liệu thể hiện người dân bị ảnh hưởng bởi lời dụ dỗ của các đối tượng dẫn đến hành vi chuyển tiền.

Bởi đây là những chứng cứ quan trọng giúp xác định chính xác số tiền thiệt hại, hành vi vi phạm của các đối tượng và là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét về trách nhiệm bồi thường.

Luật sư Tuấn Anh dẫn quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự sẽ được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Do đó, các bị hại cần chủ động đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp cũng như các khoản thiệt hại khác nếu có căn cứ chứng minh.

"Người dân có thể kiến nghị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác của các bị can nhằm bảo đảm khả năng thi hành án và khắc phục hậu quả sau này", luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, luật sư Tuấn Anh cho rằng, khả năng thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng nhất là việc cơ quan điều tra có thu hồi được tài sản do phạm tội mà có hay không, giá trị tài sản còn lại của các đối tượng và số lượng người bị hại trong vụ án.

Ngoài ra, việc phân chia, hoàn trả cho các bị hại thường được thực hiện trên cơ sở thiệt hại thực tế mà mỗi người đã chứng minh được trong quá trình giải quyết vụ án.

Vẫn theo luật sư, trên thực tế cho thấy, trong nhiều vụ lừa đảo có quy mô lớn, số tiền thu hồi được thường không tương xứng với tổng thiệt hại, do một phần tài sản đã bị tẩu tán hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Cũng liên quan đến vụ án, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

Người dân cần làm đơn, trong đó nêu rõ bị công ty, nhóm cá nhân nào lừa đảo mua hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, đơn trình báo càng chi tiết càng tốt, để Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân loại đơn được chi tiết, cụ thể và nhanh chóng bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.