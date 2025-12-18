Bắt giữ 2 đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ cướp tài sản

Ngày 18/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ vụ án "Cướp tài sản" xảy ra trên địa bàn cùng 2 đối tượng, vật chứng và phương tiện gây án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ án này xảy ra trước đó từ cuối tháng 11, nhưng trải qua quá trình điều tra, xác minh, đến nay Cơ quan Công an mới cung cấp thông tin vụ án.

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 24/11, Công an xã tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị L. (SN 1983; thường trú xã Xuân Thới Sơn) về việc chị L. bị 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn xe cướp tài sản là điện thoại di động và tiền mặt vào khoảng 20h45 ngày 22/11, tại số 125E đường Đặng Công Bỉnh, ấp 24, xã Xuân Thới Sơn.

Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công bị bắt cùng tang vật.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy xét. Sau đó, Cơ quan Công an đã mời 2 đối tượng là Võ Phi Long (SN 2004; thường trú: ấp Giữa, xã Củ Chi) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002; thường trú: ấp Bến Đò 1, xã Củ Chi) về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, 2 đối tượng đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 22/11, Long và Công là bạn bè gần nhà, chơi thân từ nhỏ với nhau và cần tiền tiêu xài nên Công nảy sinh ý định rủ nhau đi cướp tài sản. Công điều khiển môtô sang nhà Long rủ Long cùng đi cướp thì Long đồng ý.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Long điện thoại kêu Công đến đón cùng đi cướp tài sản nên Công chạy môtô đến. Long xuống bếp nhà mình lấy một con dao đưa cho Công cất giữ làm hung khí.

Công và Long chỉ địa điểm đã gây án.

Sau đó, Công giao xe cho Long chở, còn Công có nhiệm vụ trực tiếp đe dọa nạn nhân cướp tài sản. Khi cả hai chạy đến trước nhà số 125E đường Đặng Công Bỉnh, ấp 24, xã Xuân Thới Sơn, thì Long phát hiện chị L. đang chạy xe một mình, nên ra hiệu cho Công rồi điều khiển xe chạy lên chặn phía trước đầu xe của chị L.

Công nhảy xuống xe, tay trái túm áo chị L. còn tay phải cầm dao kề vô người chị L. kêu "Đưa tiền đây!". Chị L. nói trong người không có tiền, tiền bỏ trong cốp xe. Công liền mở cốp xe thì thấy có một túi xách màu đen nên lấy túi xách này rồi lên xe cho Long chở đi.

Trên đường tẩu thoát, Công mở túi xách kiểm tra, thì phát hiện bên trong có 1 ĐTDĐ Samsung A23 và 5,2 triệu đồng và báo cho Long biết. Khi điều khiển xe đến đường Nguyễn Văn Bứa, Công và Long vào một tiệm điện thoại để bán chiếc ĐTDĐ trên cho chủ tiệm được 800.000 đồng. Sau đó, cả hai chở nhau về nhà Long và chia đều mỗi người 3 triệu đồng. Long cho Công thêm 100.000 đồng là tiền đổ xăng. Sau đó, Công chạy xe về nhà.

Được biết, Công và Long từng có 1 tiền án về tội Cướp tài sản.