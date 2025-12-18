Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ va chạm khiến xe lật nghiêng ở Hà Nội: Tài xế dương tính với ma túy

  • Thứ năm, 18/12/2025 12:41 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Liên quan đến vụ va chạm liên hoàn khiến một ôtô lật nghiêng ở Đường Láng, kết quả kiểm tra xác định một tài xế dương tính với ma túy.

Khoảng 12h20 ngày 17/12, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đối diện số 34 Đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Công an phường Đống Đa đã khẩn trương huy động, bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình vụ việc, phối hợp Đội CSGT số 3 Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Vu va cham, xe lat nghieng, Ha Noi anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu xác định, ôtô nhãn hiệu Santafe màu đỏ - BKS: 30H-158.33 do anh Doãn Việt Cường điều khiển từ hướng Đường Láng đi Trường Chinh đến đoạn đường đối diện số 34 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, thì xảy ra va chạm với 2 xe khác cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người; cả 3 ôtô đều hư hỏng.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế kết quả đều âm tính.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma túy, tài xế Doãn Việt Cường dương tính với với Morphin. Qua xác minh, xác định Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, đây là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định.

https://anninhthudo.vn/lien-quan-vu-va-cham-khien-xe-o-to-lat-nghieng-o-duong-lang-tai-xe-duong-tinh-voi-ma-tuy-post632966.antd

Linh Nhi/An ninh Thủ đô

