Bắt giam người đổ gần 1.700 tấn phế thải trái phép ở Bắc Ninh

Từ 2023 đến nay, Nguyễn Văn Hoài đã thu gom 1.688 tấn kính vụn lẫn nhiều tạp chất khác, đổ trái phép trên đất thủy lợi, đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoài (SN 1970, ngụ xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật hình sự

Trước đó, Công an xã Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu xưởng tập kết chất thải do Nguyễn Văn Hoài làm chủ.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định bắt giam Nguyễn Văn Hoài. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường vụ việc có dấu hiệu của hành vi đổ chất thải trái phép tại các vị trí đất thủy lợi, đất hành lang giao thông và đất nông nghiệp.

Qua điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Hoài đã đi mua gom chất thải rắn thông thường (là kính vỡ, vụn, lẫn nhiều tạp chất khác nhau như nhựa, nylon, túi bóng, gỗ …). Sau đó, người này đem về đổ trái phép tại các vị trí giáp ranh với đất ở của Hoài tại thôn Ngô Xá với mục đích để phân loại rồi bán cho người khác kiếm lời.

Các thửa đất mà Hoài đổ thải trái phép là đất hành lang giao thông, đất thủy lợi và đất nông nghiệp. Việc Hoài đổ thải ra các vị trí đất này không được chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Hoài cũng không được cơ quan nhà nước cấp giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Tổng khối lượng chất thải mà Hoài đã đổ ra phần đất nêu trên hơn 1.688 tấn.