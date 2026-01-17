Quy trình 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu và bắp dê Australia

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận chi tiết thủ đoạn “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, thịt nai, bắp dê Úc và thịt đà điểu hòng kinh doanh kiếm lời dịp Tết Nguyên đán...

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm bị can do Nguyễn Văn Phong (chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm), Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG) và Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát) cầm đầu.

Nguyễn Văn Phong bên số hàng đặc sản sau khi đã được "phù phép".

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã tung ra thị trường hơn 50 tấn thịt giả các loại, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Phong khai cơ sở của mình sử dụng thịt lợn sề làm nguyên liệu chủ yếu để biến thành thịt nhím, nai và các loại thịt “đặc sản”. Để tạo hình và màu sắc bắt mắt, Phong cho biết đã rải da đà điểu lên miếng thịt lợn đã xắt lát, đồng thời dùng huyết lợn thoa lên bề mặt thịt để tạo màu sắc giống thịt thật.

Thịt đà điểu, thịt nai sau khi được biến tấu từ thịt lợn tung ra thị trường bán kiếm lời.

Quy trình làm giả được thực hiện khá tỉ mỉ khi Phong dùng muối chà xát lên thịt lợn đông lạnh để khử mùi và giữ độ tươi, sau đó rửa lại bằng nước muối. Da đà điểu được cắt nhỏ bằng đốt ngón tay rồi rải đều lên trên các miếng thịt lợn đã xắt lát.

Sau công đoạn "đính" da, số thịt này được dán nhãn “thịt nhím”, hút chân không rồi mang đi tiêu thụ tại các quán ăn, nhà hàng với giá siêu rẻ.

Kho hàng thịt đông lạnh nằm chờ "phù phép" thành thịt đặc sản.

Một nhân công khác trong đường dây, Cao Chiến Thắng (54 tuổi), thừa nhận bản thân dùng huyết lợn để giúp miếng thịt có màu sắc bắt mắt hơn trước khi hút chân không và dán nhãn. Tương tự, một số công nhân khác cũng khai nhận tham gia trực tiếp vào quy trình chế biến thịt giả theo chỉ đạo của chủ cơ sở.

Nhóm này còn đầu tư khâu bao bì, dán nhãn sản phẩm hoành tráng kèm thông tin “trang trại” giả nhằm tăng độ tin cậy với người tiêu dùng và các nhà hàng. Các sản phẩm sau khi “phù phép” được cấp đông và đưa vào lưu thông tại TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan để điều tra hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ quy trình, đường dây cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giả này.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Phong, chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm; Trần Thị Vạn Phước, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG; Nguyễn Phi Long Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát cùng năm người liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở sản xuất và kho lạnh tại các xã phường ở TP.HCM là xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng và phường Bình Trị Đông, đồng thời truy xét các điểm tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk và phát hiện ra vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ gây bức xúc trong dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng nếu sản phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu thụ rộng rãi. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân khi mua thực phẩm nên chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác và chứng nhận kiểm dịch hợp lệ để bảo đảm an toàn. Đối với các cơ sở kinh doanh, cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất, chế biến và ghi nhãn thực phẩm để tránh bị xử lý theo quy định.