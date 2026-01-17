Nữ nhân viên làm ‘tay trong’ cho đồng bọn trộm 50 iPhone

|
Tang vật cơ quan công an thu giữ.
Trước đó, sáng 12/1, nhân viên cửa hàng điện thoại N.T.S (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) trình báo Công an phường việc cửa hàng bị mất trộm khoảng 50 điện thoại di động iPhone.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Trần Nhứt Phi, nên triệu tập về trụ sở cơ quan làm việc.
Trần Nhứt Phi khai nhận đã cấu kết với Trương Thị Huệ (là nhân viên quản lý cửa hàng điện thoại di động trên) để lấy chìa khóa cửa, chìa khóa két sắt. Rạng sáng 12/1, Phi đã đột nhập cửa hàng mở két sắt lấy trộm 50 máy điện. Sau đó Phi đón xe đến tỉnh Tây Ninh, bán 13 điện thoại qua mạng xã hội, còn lại 37 chiếc công an đã thu hồi.
