Bắt đối tượng tay cầm dao đứng bên người đàn ông nằm gục ven Quốc lộ 1

Do mâu thuẫn, một người đàn ông ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng bị người khác dùng dao đâm gục ngay ven Quốc lộ 1, tử vong tại chỗ.

Sáng 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/11, do mâu thuẫn, anh Đ.Đ.T (SN 1995) bị một đối tượng dùng dao tấn công. Sau khi bị đâm, nạn nhân cố gắng bước đi vài bước rồi gục xuống ven Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, người dân vừa chạy ra thì thấy anh T. nằm bất động, còn nghi can vẫn đứng tại chỗ, trên tay cầm dao. Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang lập tức phong tỏa hiện trường.

Qua khám nghiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ thu giữ 2 con dao và 1 xe máy biển số 86B4-538.38 liên quan vụ án. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera các hộ dân xung quanh, lấy lời khai nghi can để làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Hiện thi thể nạn nhân được đưa về trạm y tế xã để khám nghiệm phục vụ điều tra. Được biết, nhà nạn nhân T. cách hiện trường khoảng 1 km.