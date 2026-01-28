Bắt đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Gây ra vụ cố ý gây thương tích rồi trốn khỏi địa phương, Dũng "cày" ở Thanh Hóa bị công an bắt giữ.

Ngày 28/1, Công an phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa bắt Dương Tiến Dũng (tức Dũng "cày", SN 1989, trú phường Hàm Rồng) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo công an, Dũng "cày" là đối tượng hình sự cộm cán, nguy hiểm, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Đối tượng Dương Tiến Dũng, tức Dũng "cày".

Trước đó, hôm 4/1, Dũng đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt thành công.

Hiện, vụ việc được Công an sở tại điều tra, làm rõ.