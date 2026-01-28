500 người bị lừa đảo khi mua máy nông nghiệp giá rẻ trên mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại trên cả nước.

Cơ quan Công an cho biết các đối tượng nhận thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H. (địa chỉ tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh máy móc nông nghiệp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tạo lập hàng loạt tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube với tên gọi "Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H" nhằm gây nhầm lẫn với doanh nghiệp hợp pháp trên.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (trái) và Phan Văn Giỏi (phải) tại cơ quan Công an.

Sau đó, chúng thu thập hình ảnh, video quảng cáo máy móc cơ giới thực tế của công ty này để đăng tải lại, chào mời bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Để củng cố lòng tin và tạo vỏ bọc pháp lý giả, các đối tượng còn tinh vi làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để gửi cho khách hàng khi có yêu cầu.

Khi người có nhu cầu mua máy liên hệ, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng và giấy tờ pháp lý giả mạo để dẫn dụ. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng "rác" (tài khoản không chính chủ được mua lại trên mạng) nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết dòng tiền.

Ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc, không giao hàng như thỏa thuận và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Nhận được đơn thưa của các bị hại, cơ quan Công an xác định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi với số tiền chiếm đoạt lớn, có nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau gần 3 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn đang hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long. Phối hợp với Công an các xã Lương Phú và Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 2 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú tại xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú tại xã Lương Phú).

Các đối tượng đăng hình ảnh lên mạng xã hội Facebook để rao bán máy nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ giữa năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hơn 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng . Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng liên quan. Hiện hồ sơ và các đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực được uy tín của người bán.

Những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng có thủ đoạn nêu trên, hãy liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (số điện thoại: 0251.3685.134) để được hướng dẫn, giải quyết.