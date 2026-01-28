Triệt phá đường dây ghi số đề liên tỉnh hàng chục tỷ đồng

Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với quy mô rất lớn, liên tỉnh, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện đợt ra quân cao điểm, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh với quy mô lớn nên đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Sau nhiều ngày theo dõi, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 11 Tổ công tác đồng loạt tấn công, khám xét tại 11 địa điểm đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và TP Huế.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ tại Cơ quan Công an.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan cùng thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng, 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận:Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Trọng Bình (SN 1985, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đình Trung (SN 1987, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) cầm đầu.

Công an đã làm rõ đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này hoạt động từ tháng 10/2025 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ tháng 10/2025 đến nay là hơn 10 tỷ đồng .

Số tiền cùng các tang vật được thu giữ.

Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như: Viber, Messenger, Telegram… Đến cuối ngày, nhà cái sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung, miền Nam rồi thắng thua với các con bạc và tất cả tin nhắn đều được xóa sạch.