Barcelona ra giá bán Kounde

Barcelona cân nhắc bán Jules Kounde trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi hậu vệ người Pháp không còn được xem là bất khả xâm phạm tại sân Camp Nou.

Kounde sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Kounde.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ít nhất 3 CLB hàng đầu Premier League đã được thông báo về mức giá mà đội bóng xứ Catalonia sẵn sàng lắng nghe. Fichajes nhận định mùa hè 2026 là bước ngoặt lớn. Nếu nhận được đề nghị tiệm cận mốc 70 triệu bảng, Barcelona sẵn sàng để Kounde ra đi.

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải đấu. Sau 22 vòng, Barca ghi 60 bàn thắng với đóng góp trải đều từ Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo cho đến Marcus Rashford. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hàng phòng ngự khi đội bóng thủng lưới trung bình hơn một bàn mỗi trận.

Kounde ra sân 34 trận trên mọi đấu trường mùa này, song đối diện với tương lai không chắc chắn. Hậu vệ 27 tuổi bị đặt dấu hỏi về tính ổn định và vai trò thủ lĩnh, đặc biệt sau chuỗi màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian gần đây. Theo Fichajes, Kounde là một trong những cái tên đang được ban lãnh đạo Barcelona đưa vào diện thanh lý.

Yếu tố tài chính đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh vẫn phải xoay xở với những khó khăn ngân sách, Barcelona xem Kounde là tài sản có thể mang lại nguồn thu đáng kể. Mức giá khởi điểm được cho là khoảng 56 triệu bảng, nhưng có thể bị đẩy lên gần 70 triệu bảng nếu xuất hiện cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng Anh.

MU, Chelsea và Liverpool đều được cho là theo dõi sát tình hình của Kounde, đánh giá cao sự đa năng của anh khi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Ngoài ra, Bayern Munich cũng dành sự quan tâm, xem Kounde là mẫu cầu thủ giàu kinh nghiệm và đảm bảo thể lực.