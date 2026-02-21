Barcelona phá kỷ lục chuyển nhượng vì Alvarez?

Barcelona đang đứng trước một thách thức khổng lồ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski.

Thương vụ Alvarez tiêu tốn số tiền lớn của Barca.

Mục tiêu số một mà đội bóng xứ Catalonia nhắm tới là chân sút người Argentina, Julian Alvarez. Tuy nhiên, tham vọng của “Blaugrana” có thể bị dập tắt khi Atletico Madrid đưa ra mức giá được xem là “không tưởng”.

Theo Cadena Ser, sau những động thái thăm dò ban đầu, Barcelona được thông báo rằng nếu muốn có Alvarez, họ sẽ phải chi tới 200 triệu euro. Con số này biến thương vụ tiềm năng trở thành một trong những vụ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá thế giới, chỉ xếp sau kỷ lục 222 triệu euro mà Neymar từng tạo ra khi rời Barcelona vào năm 2017.

Phía Atletico tỏ rõ quyết tâm giữ người. Chủ tịch Enrique Cerezo đã công khai bác bỏ khả năng bán ngôi sao số một của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội chủ sân Metropolitano thậm chí còn lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với mức đãi ngộ hậu hĩnh hơn nhằm tri ân sự đóng góp của Alvarez, đồng thời gia tăng thêm giá trị chuyển nhượng.

Hiện tiền đạo này còn hợp đồng tới năm 2030, giúp Atletico nắm lợi thế tuyệt đối trên bàn đàm phán.

Barca nỗ lực giữ Alvarez. Ảnh: Reuters.

Về mặt chuyên môn, ban lãnh đạo Barca tin rằng Alvarez là mảnh ghép hoàn hảo cho tương lai dài hạn của đội bóng. Khả năng pressing cường độ cao, sự đa năng trong tấn công cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao khiến nhà vô địch World Cup trở thành ưu tiên hàng đầu của Giám đốc Thể thao Deco.

Ở tuổi 26, Alvarez được đánh giá đủ chín muồi để lĩnh xướng hàng công Camp Nou trong nhiều năm tới.

Dù nhiều ông lớn Premier League như Arsenal, Chelsea hay MU theo dõi sát sao tình hình, Alvarez được cho là ưu tiên tiếp tục thi đấu tại Tây Ban Nha. Nếu rời Atletico, bến đỗ mơ ước của anh vẫn là Barcelona.

