Barcelona mạnh tay vá hàng thủ

Barcelona bắt đầu những động thái cụ thể trên thị trường chuyển nhượng hè, với Nico Schlotterbeck nổi lên như mục tiêu hàng đầu để gia cố tuyến phòng ngự.

Barcelona đang cho thấy quyết tâm làm mới hàng thủ khi Giám đốc Thể thao Deco liên hệ trực tiếp với người đại diện của Nico Schlotterbeck trong những ngày gần đây. Động thái này được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng cường chiều sâu và chất lượng cho hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Catalonia.

Thực tế trước đó, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay Schlotterbeck được Barcelona xác định là một trong những ưu tiên lớn nhất cho mùa hè. Trung vệ người Đức hiện khoác áo Borussia Dortmund, có hợp đồng đến tháng 6/2027 nhưng chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Điều đó mở ra khả năng Dortmund sẽ cân nhắc bán cầu thủ này nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Barcelona tin rằng mức phí để chiêu mộ Schlotterbeck có thể rơi vào khoảng 35-42 triệu euro, con số được đánh giá là khả thi trong bối cảnh CLB đang phải kiểm soát chặt chi tiêu. Việc tiếp cận sớm giúp Barca nắm thế chủ động, đặc biệt khi trung vệ này đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Đáng chú ý, HLV Hansi Flick bật đèn xanh cho thương vụ Schlotterbeck. Chiến lược gia người Đức được cho là đánh giá cao khả năng phòng ngự, tranh chấp và chơi chân của trung vệ đồng hương, coi đây là mảnh ghép phù hợp với định hướng tái thiết hàng thủ Barca trong những mùa giải tới.

Về phía cầu thủ, Schlotterbeck có thiện cảm với viễn cảnh khoác áo Barcelona, song anh chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào. Trung vệ 24 tuổi muốn tập trung tối đa cho phần còn lại của mùa giải cùng Dortmund trước khi cân nhắc tương lai. Điều này đồng nghĩa Barca sẽ phải kiên nhẫn, đồng thời duy trì liên lạc để không đánh mất lợi thế.

Cuộc đua giành chữ ký của Schlotterbeck dự kiến không hề đơn giản. Liverpool và Real Madrid cũng đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng nhập cuộc nếu cơ hội mở ra.

Trong bối cảnh hàng thủ Barca thiếu ổn định và chịu nhiều chỉ trích, việc sớm nhắm tới một trung vệ đẳng cấp cho thấy CLB đang chuẩn bị cho một mùa hè mang tính quyết định.