Barcelona hốt bạc với danh hiệu La Liga

Với chức vô địch La Liga 2025/26 đầy cảm xúc, Barcelona chuẩn bị nhận khoản thưởng khổng lồ.

Barcelona kiếm bộn tiền. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/5, đội bóng xứ Catalonia đăng quang La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Real Madrid trong trận El Clasico. Đây là danh hiệu quốc nội thứ 29 trong lịch sử CLB, đồng thời giúp Barcelona tiếp tục rút ngắn khoảng cách với kình địch Real Madrid, đội đang sở hữu 36 chức vô địch quốc gia.

Đây cũng là chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp của Barcelona và là lần thứ ba họ lên ngôi trong bốn mùa giải gần nhất. Bên cạnh danh hiệu danh giá, đội bóng xứ Catalonia còn nhận được khoản tiền thưởng rất lớn từ ban tổ chức giải đấu.

Theo cơ chế phân chia doanh thu của La Liga, số tiền thưởng dành cho nhà vô địch phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu bản quyền truyền hình mỗi mùa giải. Dù chưa có con số chính thức được công bố, truyền thông Tây Ban Nha dự đoán Barcelona có thể nhận từ 60 đến 90 triệu euro nhờ chức vô địch năm nay.

Ở mùa giải 2022/23, Barcelona từng thu về hơn 61 triệu euro sau khi đăng quang La Liga. Tuy nhiên, giá trị bản quyền truyền hình đã tăng mạnh trong những năm gần đây, khiến mức thưởng hiện tại được dự báo cao hơn đáng kể.

Khoản doanh thu này được xem là nguồn tài chính quan trọng với Barcelona trong bối cảnh CLB vẫn đang gánh áp lực kinh tế lớn. Đặc biệt, đội chủ sân Camp Nou cần thêm ngân sách để phục vụ dự án cải tạo sân vận động trị giá khoảng 1,5 tỷ euro.

Ngoài tiền thưởng từ La Liga, Barcelona cũng sẽ nhận thêm doanh thu từ UEFA nhờ hành trình tại Champions League cùng chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, danh hiệu La Liga dự kiến vẫn là nguồn thu lớn nhất của đội bóng mùa này.

