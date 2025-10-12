Barcelona hết sạch tiền vệ công

HLV Hansi Flick đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi Dani Olmo dính chấn thương trong thời gian tập trung đội tuyển Tây Ban Nha.

Barcelona đang khủng hoảng lực lượng.

Chỉ vài tuần trước, Barcelona từng cân nhắc để Fermin Lopez ra đi khi nhận được đề nghị từ Chelsea, với lý do “dư thừa” tiền vệ tấn công. Thế nhưng, thực tế hiện tại hoàn toàn phủ nhận nhận định đó. Trước thềm trận gặp Girona thuộc vòng 9 La Liga ngày 18/10, Flick gần như không còn cầu thủ nào đủ thể lực cho vị trí hộ công.

Fermin Lopez chỉ vừa trở lại tập nhẹ sau chấn thương ở phút cuối trận gặp Getafe, trong khi Raphinha vẫn đang điều trị chấn thương cơ gân kheo phải gặp ở trận gặp Oviedo. Cả hai có thể kịp góp mặt trước Girona, nhưng ban huấn luyện sẽ phải rất thận trọng để tránh tái phát.

Tình hình của Gavi còn nghiêm trọng hơn, khi tiền vệ trẻ này phải nghỉ thi đấu đến năm 2026 sau ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối phải. Còn Dani Olmo - người được kỳ vọng mang lại sự sáng tạo cho tuyến giữa - lại vừa trở về Barcelona sau khi dính chấn thương cùng đội tuyển quốc gia.

Thực tế này đang chứng minh sự thận trọng của Flick là đúng đắn. Sau sự ra đi bất ngờ của Iñigo Martínez, HLV người Đức đã phản đối mọi kế hoạch bán thêm cầu thủ, điều từng bị coi là “bảo thủ”. Giờ đây, quyết định ấy lại trở thành minh chứng cho tầm nhìn của ông khi chấn thương đang tàn phá đội hình.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Flick buộc phải trông cậy vào học viện La Masia. Tài năng trẻ Dro Fernandez, người vừa có màn ra mắt ấn tượng trước Real Sociedad, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở trận gặp Girona - minh chứng cho triết lý “trọng dụng cây nhà lá vườn” mà Flick kiên định theo đuổi giữa tâm bão chấn thương tại Camp Nou.