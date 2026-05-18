Barcelona dựng pháo đài bất khả xâm phạm

Barcelona khép lại mùa 2025/26 bằng kỷ lục chưa từng có trong lịch sử La Liga khi thắng toàn bộ 19 trận sân nhà.

Barcelona cho thấy sức mạnh tuyệt đối.

Barcelona đã vô địch La Liga từ sớm, nhưng chiến thắng 3-1 trước Betis vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là trận đấu khép lại mùa giải trước khán giả nhà, mà còn là dấu mốc giúp thầy trò Hansi Flick đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên kể từ ngày La Liga ra đời, một đội bóng thắng toàn bộ trận sân nhà trong cả mùa giải.

Con số 19/19 đủ sức nói lên sự áp đảo của Barca mùa này. Nhưng điều khiến thành tích ấy trở nên đáng nhớ hơn nằm ở hoàn cảnh họ tạo ra nó. Barca không thi đấu cố định ở một sân vận động xuyên suốt mùa giải. Quá trình cải tạo Camp Nou buộc đội bóng xứ Catalonia liên tục thay đổi địa điểm thi đấu. Họ chơi ở Johan Cruyff Arena, sân Olympic Lluís Companys rồi trở lại Camp Nou mới.

Dù ở đâu, Barca vẫn thắng.

Valencia, Getafe, Real Sociedad, Girona, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Villarreal, Real Madrid hay Betis đều rời sân với thất bại. Không có ngoại lệ. Không có cú sảy chân nào xuất hiện trước các cổ động viên Barcelona suốt cả mùa giải.

Điều đáng nói là Barca không xây dựng kỷ lục bằng thứ bóng đá thực dụng hay dè dặt. Họ ghi tới 57 bàn thắng và chỉ thủng lưới 10 lần trên sân nhà. Những con số cho thấy sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự.

Trước Betis, Raphinha tiếp tục là biểu tượng cho mùa giải thăng hoa của Barca bằng cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, Cancelo khép lại trận đấu với pha lập công quen thuộc của một đội bóng luôn chơi thứ bóng đá chủ động và giàu năng lượng.

Sau trận, Raphinha nói rằng Barca luôn muốn thắng mọi trận đấu và việc toàn thắng trên sân nhà là điều “khó tin”. Hansi Flick cũng khẳng định ông tự hào khi đội bóng hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trong cả 19 trận trước người hâm mộ.

Flick giúp Barca tìm lại bản sắc chiến thắng trên sân nhà.

Đó không phải những phát biểu xã giao. Barca mùa này thực sự tạo ra cảm giác họ bước vào sân với niềm tin tuyệt đối rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình. Điều ấy từng xuất hiện ở giai đoạn đỉnh cao của Pep Guardiola hay Luis Enrique. Nhưng sau nhiều năm bất ổn tài chính, biến động lực lượng và những thất bại ở châu Âu, đội bóng xứ Catalunya mới lại mang dáng dấp của một cỗ máy chiến thắng đúng nghĩa.

Công lớn thuộc về Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức không chỉ giúp Barca giành La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, mà còn tái thiết tinh thần chiến thắng cho đội bóng. Ông biến Barca thành tập thể giàu năng lượng, pressing mạnh mẽ và duy trì cường độ rất cao xuyên suốt mùa giải.

Quan trọng hơn, Flick giúp Barca tìm lại bản sắc chiến thắng trên sân nhà. Camp Nou từng là nơi khiến mọi đối thủ e ngại. Nhưng vài mùa gần đây, cảm giác ấy phai nhạt dần bởi những cú ngã đau đớn ở cả La Liga lẫn Champions League.

Giờ đây, nỗi sợ ấy đã trở lại. Một đội bóng thắng toàn bộ các trận sân nhà không chỉ mạnh về chuyên môn. Họ còn sở hữu tâm lý của nhà vô địch thực thụ. Barca mùa này cho thấy họ biết cách kết liễu đối thủ, duy trì sự ổn định và không cho phép bất kỳ sự tự mãn nào xuất hiện.

Kỷ lục 19 trận thắng sân nhà vì thế không đơn thuần là thống kê đẹp mắt. Nó phản ánh sự trở lại của một Barcelona bản lĩnh, ổn định và đáng sợ bậc nhất châu Âu.

Với Barca, mùa giải 2025/26 không chỉ là năm họ vô địch La Liga. Đó còn là mùa giải đánh dấu sự hồi sinh của pháo đài Camp Nou.