Barcelona đang nhớ Inigo Martinez

Barcelona khởi đầu mùa giải với những lỗ hổng phòng ngự rõ rệt, khi sự vắng mặt của Inigo Martinez để lại khoảng trống quá lớn cho Hansi Flick phải vá.

Một trong những tham vọng lớn nhất mà Barcelona đề ra cho mùa giải 2025/26 là nâng cao khả năng phòng ngự - giảm số bàn thua, hạn chế tối đa cơ hội mà đối phương có thể tạo ra. Nhưng chỉ sau hai vòng đấu, vấn đề nơi hàng thủ sớm bộc lộ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Barca hiện tại là “những đứa trẻ mồ côi” của Inigo Martinez - trung vệ người xứ Basque, người từng giữ vai trò thủ lĩnh thầm lặng trong phòng ngự của Hansi Flick. Hè 2025, Inigo Martinez đã sang Saudi Arabia khoác áo Al Nassr.

Con số đáng lo

Mùa trước, đội bóng xứ Catalonia để lọt lưới 39 bàn tại La Liga, trung bình hơn một bàn mỗi trận. Ở Champions League, con số ấy còn đáng ngại hơn: 24 bàn thua, tức khoảng 1,7 bàn/trận. Cộng thêm 7 bàn thua ở Cúp Nhà vua và 2 bàn tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Barca kết thúc mùa giải với tổng cộng 72 lần để thủng lưới - một con số khó chấp nhận với một CLB nuôi tham vọng chinh phục cả châu Âu.

Những thống kê này khiến Flick phải đặt ưu tiên hàng đầu cho việc cải thiện khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, khởi đầu mùa giải mới lại gióng lên hồi chuông cảnh báo. Barca giữ sạch lưới trước Mallorca - trong thế trận đối thủ chơi gần một hiệp với 9 người - nhưng trước Levante, một tân binh, họ nhận 2 bàn thua và để đối thủ tung ra tới 8 cú dứt điểm cùng 6 cơ hội rõ rệt.

Thực tế, Flick không hề chuẩn bị cho viễn cảnh mất Inigo Martinez. Ông từng coi cầu thủ người Ondarroa là trụ cột không thể thiếu. “Tôi rất yêu quý Inigo. Mùa trước, cậu ấy là lý do lớn nhất giúp chúng tôi thành công. Cậu ấy luôn cống hiến hết mình cho CLB này”, HLV người Đức bộc bạch.

Inigo Martinez không chỉ là trung vệ thuận chân trái hiếm hoi, mà còn là người tổ chức cả hệ thống phòng ngự: chỉ huy bẫy việt vị, phát động tấn công từ tuyến dưới, truyền lửa trong phòng thay đồ và dẫn dắt lớp trẻ. Trong nhiều trận đấu, những đường chuyền trực diện của anh cho Lamine Yamal mở ra cơ hội phản công sắc bén. Bên ngoài, anh chẳng cần băng đội trưởng nhưng vẫn là thủ lĩnh thực sự.

Pau Cubarsi và bài kiểm tra trưởng thành

Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự vắng mặt này chính là Pau Cubarsi. Mùa trước, sao mai La Masia trưởng thành nhanh chóng nhờ sát cánh cùng Inigo. Nhưng ở trận gặp Levante, Cubarsi nhiều lần thất thế trong các pha một đối một, đồng thời góp phần vào bàn thua mở tỷ số. Rõ ràng, để thay thế một người đàn anh dày dạn kinh nghiệm, cầu thủ trẻ này sẽ cần thêm thời gian - và cả sự dìu dắt khéo léo từ Flick.

May mắn cho Barca, Ronald Araujo đang cho thấy sự quyết tâm và ổn định. Trung vệ Uruguay chơi đầy chắc chắn, nỗ lực thích nghi với lối đá kiểm soát của Flick dù bản chất là mẫu hậu vệ thiên về phòng ngự. Anh hứa hẹn sẽ là chỗ dựa để Cubarsi trưởng thành.

Một cái tên khác sẽ nhớ Inigo nhiều không kém là Alejandro Balde. Trung vệ xứ Basque thường xuyên nhắc nhở hậu vệ trẻ này giữ cự ly, không phá vỡ bẫy việt vị. Nhiều lần, Inigo còn hài hước cho rằng Balde là “cầu thủ hay mất tập trung nhất” và là người anh phải hét lên nhiều nhất trên sân. Sự kèm cặp ấy nay không còn, buộc Balde phải học cách tự hoàn thiện.

May mắn cho Barca, lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa không quá khắc nghiệt. Flick có thêm thời gian để tinh chỉnh, thử nghiệm sự kết hợp mới nơi trung tâm hàng thủ. Nhưng hai bàn thua trước Levante đã là lời nhắc nhở: đội bóng xứ Catalonia vẫn rất mong manh khi thiếu vắng một thủ lĩnh phòng ngự thực thụ.

Nếu không nhanh chóng tìm ra công thức mới để khỏa lấp khoảng trống Inigo để lại, giấc mơ Champions League – hay thậm chí cuộc đua La Liga – của Barca có thể tiếp tục bị đe dọa bởi căn bệnh cũ: hàng thủ dễ tổn thương.