Barcelona đàm phán đón trung vệ 80 triệu euro

Barcelona bắt đầu triển khai kế hoạch nâng cấp hàng phòng ngự ở mùa giải 2026/27.

Barcelona muốn có Bastoni.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đại diện của Barcelona đã tiếp cận và tiến hành thương thảo với phía Bastoni. Các cuộc trao đổi hiện tập trung vào những điều khoản quan trọng như mức lương, thời hạn hợp đồng cũng như các chi tiết khác nhằm thuyết phục tuyển thủ Italy gia nhập sân Camp Nou.

Gazzetta dello Sport cho biết Inter định giá Bastoni vào khoảng 70 đến 80 triệu euro. Con số này được cho là phù hợp với tài năng và phong độ của trung vệ người Italy.

Bastoni được xem là mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Catalonia trong việc nâng cấp vị trí trung vệ, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Ronald Araujo và Andreas Christensen trở nên khó đoán. Barcelona thậm chí cân nhắc bán cả Araujo và Christensen nhằm tạo nguồn tài chính cho thương vụ này, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về công bằng tài chính.

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona hướng tới việc xây dựng một hệ thống phòng ngự ổn định và phù hợp với triết lý chơi bóng hiện đại. Với khả năng đọc tình huống, phát động tấn công từ tuyến dưới và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Bastoni được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng.

Dù các cuộc đàm phán mới chỉ ở giai đoạn đầu, việc Barcelona nhanh chóng tiếp cận Bastoni cho thấy quyết tâm lớn của họ trong việc chiêu mộ một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

