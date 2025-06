Barcelona chốt vụ Rashford

Đội bóng xứ Catalonia đạt thỏa thuận với Nico Williams, và sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Ngôi sao trẻ của Athletic Bilbao được kỳ vọng cập bến sân Camp Nou bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Bayern Munich, Chelsea và Arsenal.

Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick vẫn muốn có thêm Rashford. Chiến lược gia người Đức đánh giá cao sự đa năng của tuyển thủ Anh, cho rằng cầu thủ này có thể mang đến nhiều phương án tấn công cho Barcelona.

Rashford không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim và phải sang Aston Villa theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải trước. Villa có quyền mua đứt, nhưng Rashford lại muốn đầu quân cho một đội bóng dự Champions League, và điểm đến ưu tiên là Barcelona.

Rashford thậm chí công khai bày tỏ mong muốn khoác áo Barca và thi đấu bên cạnh "thần đồng" Lamine Yamal. Khi được hỏi về việc sát cánh cùng Yamal, Rashford đáp: "Tất nhiên rồi. Ai cũng muốn chơi bóng với những người giỏi nhất".

Tuy nhiên, thương vụ còn nhiều rào cản. MU muốn bán đứt Rashford trong hè này để có thêm ngân sách tái thiết đội hình, trong khi Barca chỉ muốn mượn kèm điều khoản mua đứt. Không những vậy, Barca còn yêu cầu phía "Quỷ đỏ" tiếp tục trả một phần lương cho Rashford.

Rashford nằm trong danh sách những cái tên mà MU muốn thanh lý. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony cũng đứng trước khả năng chia tay Old Trafford. Thậm chí, cả Rasmus Hojlund cũng có thể bị đẩy đi khi Napoli dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo người Đan Mạch.

