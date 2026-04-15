Barcelona bị loại đau đớn vì thiếu một người vụng về, chậm chạp

Thất bại chung cuộc của Barcelona trước Atletico Madrid 2-3 tại tứ kết Champions League để lại nhiều hệ quả đáng suy ngẫm.

Yamal có thể thay thế vai trò của Messi.

Ở trận lượt về trên sân khách, thầy trò HLV Hansi Flick chỉ giành được chiến thắng mong manh 2-1, kết quả hoàn toàn không đủ để lật ngược tình thế sau trận thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách họ gục ngã, người hâm mộ sẽ nhận ra một lỗ hổng lớn trong hệ thống chiến thuật mà từ lâu đội bóng này chưa thể vá lấp.

Sự áp đảo toàn diện không khỏa lấp lỗ hổng

Trên sân của Atletico Madrid, Barcelona tạo ra một thế trận áp đảo một cách tuyệt đối. Xuyên suốt 90 phút thi đấu, họ kiểm soát bóng lên đến 71%, và con số này thậm chí đạt mức 78% trong hiệp hai.

Đội khách tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,28. Việc họ ghi được 2 bàn thắng là kết quả hoàn toàn hợp lý so với diễn biến thực tế.

Dù vậy, khả năng phòng ngự của đội bóng xứ Catalonia lại để lộ ra những khoảng trống vô cùng mênh mông. Điểm yếu lớn nhất nằm ở việc chống phản công.

Dù cầm bóng ít hơn rất nhiều, Atletico vẫn tung ra được tới 15 pha dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà đạt 1,78, do đó việc họ có được 1 bàn thắng vẫn còn là khá ít so với những cơ hội rõ rệt được tạo ra.

Sự lỏng lẻo ở tuyến dưới khiến khung thành của Barcelona liên tục đặt trong tình trạng báo động. Do vậy, việc bị loại khỏi giải đấu là hệ quả tất yếu và đội bóng áo sọc đỏ xanh chẳng có lý do gì để phàn nàn hay tiếc nuối.

Ở mặt trận tấn công, Lamine Yamal ngày càng thăng hoa để thể hiện anh xứng đáng với chiếc áo số 10 như Lionel Messi trước đây. Thế nhưng, Messi có một người đồng đội chậm chạp, đáng tin cậy mà Yamal hiện giờ không có.

Cái chậm chạp của một "quý ngài đáng tin cậy"

Thứ mà hệ thống của Barcelona đang khao khát nhất lúc này chính là một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, một người có khả năng giữ nhịp giống như Sergio Busquets trước đây. Xuyên suốt kỷ nguyên vàng son của câu lạc bộ, Busquets thường bị coi là người ít nổi bật nhất, thậm chí bị đánh giá là vụng về và chậm chạp khi đứng cạnh những thiên tài tấn công như Lionel Messi, Xavi hay Iniesta.

Barcelona đang thiếu một người như Busquets

Thế nhưng, chính cái chậm chạp, sự tiết chế và tĩnh lặng của anh lại là mỏ neo quý giá nhất. Anh đóng vai trò là một "Quý ngài đáng tin cậy", đứng ở đúng vị trí để chặn bóng, dọn dẹp những nguy cơ từ trong trứng nước và giữ cho đội hình luôn là một khối thống nhất.

Nhờ có khả năng đọc trận đấu và sự điềm tĩnh của Busquets che chắn phía sau, các ngôi sao tấn công phía trên mới có đủ sự tự do để tha hồ bay lượn, oanh tạc mà không lo bị hở sườn. Lối chơi kiểm soát bóng trứ danh mang về ba chức vô địch Champions League vào các năm 2009, 2011 và 2015 có công đóng góp khổng lồ từ phong độ đỉnh cao của tiền vệ này.

Barcelona hiện giờ sở hữu những viên ngọc quý ở hàng tiền vệ như Gavi hay Pedri. Cả hai cầu thủ trẻ này đều vô cùng linh hoạt, có kỹ thuật cá nhân xuất sắc và có thể vượt trội hơn Busquets ở khả năng bùng nổ. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự điềm tĩnh, sự thong dong mà nhiều người vẫn lầm tưởng là vụng về của người đàn anh.

Bộ đôi Gavi - Pedri hoạt động giống như một chiếc động cơ hai thì. Họ đẩy nhịp độ trận đấu lên ngùn ngụt, chạy rất bốc trong nửa đầu hiệp một và nhanh chóng mang về 2 bàn thắng. Điểm yếu chí mạng là các cầu thủ này thiếu khả năng hãm thế trận để đội nhà có thể chơi an toàn trong những thời điểm cần thiết. Nhịp độ trận đấu luôn ở mức cao khiến khoảng trống phía sau lưng họ bị phơi bày.

Hệ quả là Barcelona phải nhận những đòn hồi mã thương đau đớn, dẫn đến bàn thắng quyết định của Ademola Lookman, hay tình huống Alexander Sorloth thoát xuống buộc Eric Garcia phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Sự thiếu vắng một người biết cách làm chậm trận đấu lại chính là nguyên nhân khiến đại diện Tây Ban Nha tự đẩy mình vào cửa tử. Đó sẽ là nỗi lo cho Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

