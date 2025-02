Barca vùi dập Sevilla

Hành quân đến sân Sevilla ở vòng 23 La Liga, Barcelona nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ pha dứt điểm nhạy bén của Robert Lewandowski. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi chỉ một phút sau, Ruben Vargas tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca để gỡ hòa 1-1.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Sevilla, trong khi đội chủ nhà cũng đáp trả mạnh mẽ. Phút 22, Barcelona gặp tổn thất khi Ronald Araujo dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Pau Cubarsi.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Hansi Flick tung Fermin Lopez vào sân thay Gavi. Chỉ một phút sau, tiền vệ này lập tức ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đánh đầu từ đường kiến tạo của Pedri.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 62, khi Fermin Lopez nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm, khiến Barcelona chỉ còn 10 người. Sevilla lập tức dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững.

Dù thiếu người, Barcelona vẫn chơi đầy hiệu quả. Phút 55, Raphinha có pha solo xuất sắc, vượt qua hàng loạt hậu vệ trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1. Sevilla tiếp tục tìm kiếm bàn thắng nhưng bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Barca.

Trước khi trận đấu khép lại, phút 89, Eric Garcia đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng 4-1 cho Barcelona. Với chiến thắng này, thầy trò Hansi Flick chỉ còn kém Atletico Madrid và Real Madrid lần lượt 1 và 2 điểm.

Trước đó, Real Madrid và Atletico Madrid cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 23 La Liga. Real Madrid, Atletico và Barcelona đang giành giật từng điểm số quý giá trên đường đua đến ngôi vương. Tình hình này khiến cuộc đua vô địch trở nên khó đoán.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.