Barca tính tạo thương vụ lịch sử với Son Heung-min

Barcelona đang xem xét một thương vụ đặc biệt, đó là mượn Son Heung-min từ Los Angeles FC trong thời gian ngắn.

Son Heung-min có thể gia nhập Barcelona.

Theo Fichajes, Barcelona muốn tận dụng cơ hội này để đưa Son Heung-min về Camp Nou. Thương vụ này nhằm giúp CLB xứ Catalonia tăng cường hàng công, đồng thời hỗ trợ cầu thủ 33 tuổi duy trì phong độ đỉnh cao trước thềm World Cup 2026.

Nếu thương vụ này xảy ra, Son sẽ ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi cho đội một "Blaugrana".

Về phía Los Angeles FC, đội bóng Mỹ cũng không phản đối, bởi điều khoản trong hợp đồng của Son cho phép anh tạm thời thi đấu ở châu Âu mà không làm gián đoạn ràng buộc hiện tại.

Ban lãnh đạo Barcelona cho rằng đây là một nước đi chiến lược và ít rủi ro, vì thương vụ chỉ mang tính ngắn hạn và không bao gồm điều khoản mua đứt. Việc có được một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung-min sẽ giúp Barca vừa củng cố sức mạnh hàng công, vừa mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường châu Á - điều họ đang đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tài chính hạn chế.

Son có thể thi đấu tốt ở cả hai biên và trong vai trò trung phong. Cựu sao Tottenham có thể là sự thay thế lý tưởng cho Robert Lewandowski, người thường xuyên dính chấn thương ở mùa này.

Đối với Son Heung-min, việc khoác áo Barcelona sẽ là cơ hội hiếm có để trở lại bóng đá châu Âu trong môi trường đỉnh cao, đồng thời duy trì cảm giác thi đấu trước World Cup. Hiện tại, chân sút sinh năm 1992 vẫn có phong độ tốt với 9 bàn, 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân ở giải Nhà nghề Mỹ.