Barca run rẩy mỗi khi bị phản công

Guardiola từng nói: “Khi không thắng, phải tin vào hệ thống hơn bao giờ hết”. Nhưng Barca hiện tại dường như đã quên điều đó - họ nghi ngờ, họ sợ hãi, và họ mất phương hướng.

Barca đang lạc lối. Họ tấn công nhiều, cầm bóng nhiều, nhưng hiệu quả thì không. Mỗi lần bị phản công, đội bóng lại chao đảo như một tập thể mất niềm tin. Trận hòa 3-3 trước Club Brugge tại Champions League rạng sáng 6/11 không chỉ là một cú sảy chân đơn thuần, mà còn là dấu hiệu cho thấy Barca đang rơi vào khủng hoảng niềm tin trong chính hệ thống của mình.

Pep Guardiola từng nói: “Khi đội bóng chiến thắng, chẳng ai nghi ngờ hệ thống. Nhưng đến khi thất bại, đó mới là lúc cần tin vào nó hơn bao giờ hết”. Câu nói ấy giờ trở nên thấm thía. Barca của Hansi Flick vẫn mang trong mình tinh thần của Pep, kiểm soát bóng, dâng cao pressing, tấn công bằng cả tập thể. Nhưng thứ bóng đá từng là biểu tượng của sự thống trị giờ đang bị nghi ngờ, vì nó không còn tạo ra kết quả.

Trận đấu ở Bruges là minh họa rõ ràng. Barca phải ba lần gỡ hòa để tránh thảm họa. Họ kiểm soát thế trận, ép sân, tung ra hàng chục pha tấn công, nhưng vẫn chơi trong lo âu. Cứ mỗi lần bị phản đòn, hàng thủ lại rối loạn. Club Brugge chỉ cần 23 đợt lên bóng để tung 11 cú sút, ghi 3 bàn và bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi. Trong khi đó, Barca cần tới 80 pha tấn công mới đạt được con số tương tự.

Vấn đề không chỉ là hiệu suất. Đó là sự mong manh về tâm lý. Barca hiện nay thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin vào chính mình. Mỗi khi bị dẫn bàn, họ không còn cái uy của một đội bóng từng khiến cả châu Âu sợ hãi.

Dưới thời Flick, Barca chơi cống hiến, nhưng không kiểm soát được rủi ro. Khi hàng thủ gồm những cái tên trẻ như Pau Cubarsi hay Gerard Martin bị dồn ép, toàn đội lập tức lúng túng.

Lamine Yamal là điểm sáng hiếm hoi của Barcelona.

Lamine Yamal là điểm sáng hiếm hoi. Ở tuổi 18, anh gánh cả hàng công. Mỗi pha đi bóng của Yamal mang lại chút sinh khí cho tập thể rệu rã.

Nhưng một tài năng trẻ không thể gánh nổi khối hệ thống đang rạn nứt. Gavi, Pedri dính chấn thương, Lewandowski già thêm một tuổi, Raphinha bực bội vì bị loại khỏi FIFPRO Team of the Year, tất cả tạo nên bức tranh u ám.

Barca đang sống giữa hai thế giới: quá khứ huy hoàng và hiện tại bất ổn. Họ vẫn nói về “triết lý kiểm soát”, nhưng chính lối chơi ấy lại khiến họ bị bóp nghẹt.

Flick không sai khi cố giữ bản sắc, nhưng ông cũng chưa đủ táo bạo để cải tiến nó. Barca hiện nay giống một cỗ máy cũ kỹ đang cố chạy trên con đường mới, tiếng động lớn, nhưng không đi xa.

Câu hỏi đặt ra: có nên tin vào hệ thống, hay dám phá vỡ nó? Guardiola từng nhấn mạnh rằng “phản bội hệ thống” là con đường ngắn nhất dẫn đến diệt vong. Nhưng đôi khi, niềm tin mù quáng cũng là một hình thức phản bội khác, phản bội với thực tế. Barca đang cần tìm lại sự cân bằng, một lối chơi phù hợp với năng lực thật sự của họ, thay vì tiếp tục sống bằng ký ức rực rỡ năm nào.

Trận hòa ở Bruges không chỉ là hai điểm đánh rơi. Nó là lời cảnh báo. Barca đang mất dần khả năng áp đặt và niềm tin nội tại. Nếu Flick không sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, mùa giải này có thể trở thành bản sao mờ nhạt của những thất bại cũ, nhiều bóng, ít bàn, và đầy tiếc nuối.

Đã đến lúc Barca nên soi lại tấm gương của Guardiola. Không phải để bắt chước ông, mà để hiểu tinh thần thực sự của thứ bóng đá ấy, không phải chỉ kiểm soát, mà còn phải biết sống sót.