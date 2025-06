Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ Nico Williams

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Nico Williams đồng ý gia nhập Barcelona với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031. Ngôi sao của Athletic Bilbao dự kiến nhận mức lương rơi vào khoảng 7–8 triệu euro/năm sau thuế.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Barcelona đang gấp rút hoàn tất các phương án tài chính nhằm kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 58 triệu euro. Quan trọng hơn cả, Nico Williams thể hiện rõ lập trường chỉ muốn gia nhập Barcelona".

Hè này, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2002 được nhiều ông lớn tại châu Âu theo đuổi, song khẳng định Camp Nou là điểm đến duy nhất mà bản thân hướng đến. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, đây có thể là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Barcelona ở kỳ chuyển nhượng năm nay.

Sau khi tỏa sáng tại Euro 2024 cùng Tây Ban Nha, Williams khẳng định mình như một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng nhất thế giới. Mùa 2024/25, Nico Williams không thi đấu bùng nổ như khi giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024.

Dù vậy, sự kết hợp giữa Williams và Lamine Yamal hứa hẹn tạo nên cặp cánh đáng sợ cho Barcelona trên hàng công. Hè năm ngoái, Barcelona từng muốn chiêu mộ Williams, nhưng cuối cùng ký hợp đồng với Dani Olmo.

