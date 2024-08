Barca chiêu mộ Rashford?

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), HLV Hansi Flick muốn Barcelona ký hợp đồng với Marcus Rashford, sau khi CLB thất bại trong việc theo đuổi Nico Williams, trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 khép lại.

Kể từ khi tiếp quản Barca, ​HLV ​Flick đã bày tỏ mong muốn sở hữu một cầu thủ chạy cánh trái trong đội hình, người có thể rê bóng và ghi bàn. "Với việc Williams tiếp tục gắn bó với Athletic Bilbao, Flick coi Rashford là mục tiêu lý tưởng", Goal viết.

Sẽ là cú sốc nếu CLB xứ Catalonia nghiêm túc với thương vụ này. Sau khi ghi tới 30 bàn trên mọi đấu trường mùa 2022/23, Rashford sa sút thảm hại, chỉ ghi được 8 bàn trong cả mùa 2023/24.

Hiện tại, vị thế của Rashford tại Old Trafford không còn được đảm bảo. The Times xác nhận MU sẽ bán Rashford nếu nhận được lời đề nghị đủ sức nặng. Rashford là một trong những cầu thủ mà MU có thể đưa vào danh sách thanh lý để tăng ngân sách chuyển nhượng.

MU áp dụng chính sách "bán để mua" nhằm tránh vi phạm các quy tắc về Lợi nhuận và Tính bền vững của Premier League. Với việc đã mang về 4 tân binh, MU có thể bổ sung thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng nữa nếu đẩy đi thành công Rashford.

Ngược lại, Barca sắp chia tay Gundogan. Họ tạo được khoảng trống đáng kể trong đội hình nên lên kế hoạch bổ sung nhân sự trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

