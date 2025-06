Bảo vật quốc gia 'Cửu vị thần công' - biểu tượng sức mạnh nhà Nguyễn

Thực tế, "Cửu vị thần công" chưa bao giờ được dùng trong trận mạc, mà chỉ dùng để bắn các phát súng lệnh ở Kinh Đô khi diễn ra các nghi lễ cung đình như Mừng Khánh Thọ vua, Lễ, Tết, hay Tế Đàn Nam Giao. Một phần lý do vì các cỗ súng này rất nặng và khó di chuyển ra chiến trường, một phần vì Kinh thành Huế khá yên bình cho đến khi bị thực dân Pháp uy hiếp tại Cửa Thuận An năm 1883, và lúc đó thì súng thần công lỗi thời so với pháo cận hiện đại của thực dân Pháp.