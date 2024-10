Bão Trà Mi áp sát, cây xanh đổ hàng loạt đè ôtô ở Đà Nẵng

Khu vực ven biển ở TP Đà Nẵng, Quảng Nam đã bắt đầu có gió mạnh từng cơn khi bão Trà Mi sắp đổ bộ. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường bị ngã đổ.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, gió thổi mạnh từng hồi lúc sáng 27/10.

Ảnh: Đình Thành

Một số tuyến đường trung tâm TP Huế vắng bóng người do yêu cầu hạn chế người dân ra đường của UBND tỉnh để phòng chống bão. Ảnh: Đình Thành.

Các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Duy Trinh, khu An Cựu City bắt đầu bị ngập cục bộ. Ảnh: Đình Thành

Sáng 27/10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 65 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Bão số 6 áp sát Đà Nẵng

Ghi nhận của PV VietNamNet, sáng 27/10, tại TP Đà Nẵng đã có gió mạnh, kèm mưa khi bão Trà Mi (bão số 6) áp sát khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ, gãy nhánh.

Đường phố ở Đà Nẵng trời tối sẫm, thưa vắng người dân di chuyển. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), cây xanh đổ đè lên ôtô của người dân.

Một cây xanh ngã đổ chắn ngang cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Hồ Giáp

Ôtô bị cây đổ đè lên. Ảnh: Hồ Giáp

Mái hiên của một cửa hàng trên đường Ninh Tốn (quận Liên Chiểu) bị sập. Ảnh: Hồ Giáp

Khu vực đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa (quận Sơn Trà) gió rít mạnh từng cơn, khiến người đi đường gặp khó khăn.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có công điện yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10h ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường biển Hoàng Sa trời tối sẫm, kèm gió lớn, ảnh chụp lúc 8h. Ảnh: Hồ Giáp

Đường phố Đà Nẵng thưa vắng người di chuyển. Ảnh: Hồ Giáp

Sáng 27/10, tại các vùng ven biển của Quảng Nam bắt đầu có gió to, sóng biển dâng cao. Tại TP Hội An (Quảng Nam) đã có cây xanh bị bật gốc nằm chắn ngang đường Cửa Đại, rất may không có thiệt hại về người.

Cây đổ tại đường Cửa Đại, TP Hội An. Ảnh: Hà Nam

Sáng nay, khu vực đảo Cù Lao Chàm đã có gió mạnh cấp 8. Ảnh: Hà Nam

Đặc biệt, tại khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm, tàu thuyền dù đã yên vị tại vị trí neo đậu, chằng buộc chắc chắn, tuy nhiên vẫn dập dềnh theo từng con sóng lớn. Còn tại xã biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ), gió bắt đầu thổi mạnh, kèm theo mưa lớn.