Bão số 6 đi vào đất liền, Quảng Bình - Quảng Nam mưa như trút

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa lớn xối xả. Dự báo khoảng trưa nay (27/10), bão số 6 (bão Trà Mi) đi vào đất liền, những khu vực này tiếp tục mưa như trút và kéo dài, nguy cơ rất cao ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 (bão Trà Mi) có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. Dự kiến khoảng trưa đến chiều nay (27/10) sẽ tác động mạnh nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Hiện tại mưa to và gió đang mạnh lên.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có những cảnh báo về mưa trong và sau bão số 6.

Theo đó, riêng trong hôm nay, trọng tâm mưa là các khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam với lượng mưa có thể lên đến 150-200 mm, cục bộ có thể cao hơn, trên 300 mm.

Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh cảnh báo nguy cơ rất cao phải đề phòng là, tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị và nghiêm trọng hơn là nguy cơ cao đến rất cao về lũ quét, sạt lở đất

“Điều thứ hai chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong hôm nay bão số 6 sẽ đi vào đất liền, gây ra cường suất mưa rất lớn với lượng mưa 3 giờ có thể lên đến 100mm.

Đáng lưu ý, lượng mưa lớn không chỉ trong hôm nay mà còn kéo dài những ngày tới, khi có tác động của không khí lạnh và rìa phía Bắc của hoàn lưu bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc áp thấp trong những ngày tới”, ông Khiêm đặc biệt lưu ý.

Đồng thời, ông Khiêm tiếp tục cảnh báo: “Với lượng mưa diện rộng lớn và kéo dài nhiều ngày như vậy, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh cảnh báo nguy cơ rất cao phải đề phòng là, tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị; thứ hai nghiêm trọng hơn là nguy cơ cao đến rất cao về lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi dọc phía Tây các tỉnh Trung Trung Bộ. Đặc biệt là Hà Tĩnh, Nam Nghệ An cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Kon Tum ở Tây Nguyên”.

Theo ông Khiếm, nguy cơ đề phòng lũ quét, sạt lở đất không chỉ ngày hôm nay khi bị tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 6, mà những ngày sau đó cũng cần phải hết sức đề phòng.