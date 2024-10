Miền Bắc đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa bão rất to

Dự báo thời tiết 27/10/2024, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm rõ rệt. Bão số 6 (bão Trà Mi) khiến khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 (bão Trà Mi) ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 - 10 (89-102 km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong hôm nay (27/10), bão số 6 đi vào khu vực các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó đi ngược ra biển và suy yếu dần.

Do tác động của bão số 6, từ sáng ngày 27/10, trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11.

Từ sáng sớm ngày 27/10 đến đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3h).

Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, ngày 27/10, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm, trong đó nhiệt độ ở một số tỉnh, thành Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ giảm rõ rệt nhất.

Thời tiết miền Bắc và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, có mưa rào và giông. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Phía Bắc gió tây bắc cấp 3-4; phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; phía Nam gió tây nam cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM trong những ngày tới: