Báo Tây Ban Nha tố Garces dối trá

Marca xác nhận gốc gác của trung vệ Facundo Garces không phải Malaysia như cầu thủ này từng thừa nhận.

Garces bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích.

Theo Marca, ông nội của Facundo Garces – Carlos Reguilon Fernandez – không hề sinh ra tại Penang (Malaysia) như FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) báo cáo lên FIFA. Các tài liệu xác thực mới cho thấy ông Fernandez sinh ra tại Villa María Selva, một khu vực thuộc thành phố Santa Fe de la Cruz, tỉnh Santa Fe (Argentina) – nơi cũng nổi tiếng là quê hương của siêu sao Lionel Messi.

Tờ báo Tây Ban Nha này cũng dựa trên bằng chứng từ FIFA để khẳng định FAM đã làm giả giấy tờ nhằm đẩy nhanh quá trình nhập tịch Garces cho loạt trận ở vòng loại Asian Cup 2027.

Marca nhấn mạnh sai phạm của phía FAM hoàn toàn đi ngược lại quy định của FIFA về tư cách nhập tịch dựa trên huyết thống, vốn yêu cầu cầu thủ phải có ông hoặc bà nội/ngoại sinh ra tại quốc gia mà họ muốn thi đấu.

Hôm 3/10, nhật báo Tây Ban Nha El Correo cho biết Garces đang ở Kuala Lumpur để trực tiếp hỗ trợ FAM trong quá trình chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. Tuy nhiên, sau thời gian thu thập bằng chứng, Garces lẫn FAM vẫn chưa có giải pháp cụ thể để thoát khỏi đòn trừng phạt từ FIFA.

Trong hơn hai tuần qua, Garces liên tiếp trở thành tâm điểm tranh luận. Truyền thông quốc tế mỉa mai trung vệ đang khoác áo Alaves là “cầu thủ Malaysia giả”, khi thực tế anh vẫn luôn được đăng ký với tư cách người Argentina trong mọi trận đấu tại La Liga mùa này.

