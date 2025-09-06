Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 7 Tapah hình thành trên Biển Đông

  • Thứ bảy, 6/9/2025 19:13 (GMT+7)
  • 19:13 6/9/2025

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão - cơn bão số 7 tên quốc tế Tapah.

Bao so 7 Tapah anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. Nguồn: NCHMF.

Tin bão số 7 Tapah trên Biển Đông

Lúc 16h, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Tapah cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h ngày 8/9, bão số 7 Tapah cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Khoảng 16h cùng ngày, bão số 7 di chuyển heo hướng Tây Bắc trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Dự báo khoảng 16h ngày 9/9, bão số 7 Tapah di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 6/9, ngày 7/9

Từ chiều tối và đêm 6/9 đến ngày 7/9, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong chiều tối và đêm 6/9 dao động 20-40 mm, có nơi trên 100 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Xuất hiện nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường: Cư Pui, Cuôr Đăng, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Na, Ea Ô, Ea Phê, Hòa Phú, Hòa Sơn, Krông Bông, Krông Nô, Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Cư Bao, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, Tân Tiến, Vụ Bổn, Yang Mao.

Từ đêm 6/9 đến ngày 8/9, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ngoài ra, hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài biến đổi chậm. Lúc 13h ngày 6/9, mực nước tại trạm này là 112,38 m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,12 m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 6/9, ngày 7/9

TP. Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Bão số 7 có thể gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta

Dự báo sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng tây về phía nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc.

16:12 6/9/2025

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão số 7

Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới.

06:38 6/9/2025

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão số 7

Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới.

06:38 6/9/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/bao-so-7-tapah-hinh-thanh-tren-bien-dong-ha-noi-tiep-tuc-nang-nong-ar964006.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 7 Tapah Bão Bão số 7 Bão Tapah Bão số 7 Tapah Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý