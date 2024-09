Bão số 3 đổ bộ, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật

Dự báo thời tiết ngày 7/9, bão số 3 đổ bộ đất liền vào buổi chiều. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc có mưa rất to, nhiệt độ giảm khoảng 4-5 độ so với hôm qua.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa rất to, gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tới khoảng 7h hôm nay (7/9), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) cách khoảng 180 km về phía Đông Nam, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Đến 16h hôm nay, bão số 3 trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, mạnh cấp 11, giật cấp 13. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ nay đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350 mm, có nơi trên 500 mm; vùng mưa to sẽ dịch dần từ Đông sang Tây theo quỹ đạo của bão số 3; trong đó vùng mưa to nhất tập trung ở phía Đông Bắc Bộ và xảy ra trong ngày và đêm 7/9; phía Tây Bắc Bộ có lượng mưa nhỏ hơn và tập trung mưa từ tối 7/9 đến đêm 8/9. Dự báo thời tiết 7/9 chi tiết các vùng trên cả nước Hà Nội Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ. Phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Phía Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11; riêng vùng ven biển gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng - Bình Thuận Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Tây Nguyên Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Chi tiết hành trình bão Yagi tiến vào đất liền Theo TS. Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi bão Yagi vào Biển Đông, đã tăng 4 cấp và sẽ mạnh thêm. Hà Nội di dời khẩn cấp hàng trăm người dân trong đêm tránh siêu bão Lực lượng chức năng tiến hành di dời 160 người dân khỏi chung cư A7 Tân Mai ngay trong đêm để đảm bảo an toàn khi siêu bão Yagi sắp đổ bộ tới Hà Nội. Bão Yagi giảm còn cấp 14 Lúc 0h ngày 7/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 (bão Yagi) giảm thêm một cấp, xuống còn cấp 14, giật cấp 17. Bão Yagi đang diễn biến theo kịch bản rất xấu Siêu bão Yagi quét qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) là nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, khiến bão suy yếu không đáng kể khi vào vịnh Bắc Bộ. Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Lý Đào/Vietnamnet (Znews đặt lại tiêu đề bài viết)