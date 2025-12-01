Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

  • Thứ hai, 1/12/2025 18:29 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hầu như ít dịch chuyển, miền Trung nước ta sắp hứng đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 250 mm/đợt.

Bao so 15 Koto anh 1

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung sắp hứng mưa lớn, đề phòng ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Vương.

Tin mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ khoảng đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 50-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều nay 1/12, bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Dự báo đến 1h ngày 2/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 13h ngày 2/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, đổi hướng Tây Nam, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Bão số 15 Koto suy yếu, TP.HCM có mưa dông và gió giật mạnh

Bão số 15 Koto sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa trong 24 giờ tới. TP.HCM được dự báo mưa dông kèm lốc sét và gió giật mạnh những ngày tới.

7 giờ trước

Có thể xuất hiện 1-2 cơn bão, ATNĐ trên Biển Đông trong tháng 12

Trong tháng 12, có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

5 giờ trước

Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng

Không khí lạnh và bão số 15 sẽ tác động gây mưa cho một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hoà, tổng lượng mưa nhất trong khoảng 3 ngày từ 180 tới 250 mm.

5 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/bao-so-15-koto-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-mien-trung-sap-mua-lon-ar990388.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 15 Koto Bão Biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 15 Bão Koto

    Đọc tiếp

    Chay kho bai kinh hoang o Da Nang hinh anh

    Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng

    21 phút trước 18:49 1/12/2025

    0

    Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý