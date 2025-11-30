Bão số 15 gây gió mạnh, Bắc Bộ tiếp tục rét về sáng và đêm

Dự báo ngày và đêm 30/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6; trong khi đó Đông và Bắc Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét.

Bão số 15 giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Bắc Đông Bắc (lúc 22h ngày 29/11 là hướng Bắc), gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão di chuyển chậm, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 30/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3 km/h.

Dự báo đến 4h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo đến 4h ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 230 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến đến 4h ngày 3/12, bão trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 120 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-7 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhiều khu vực biển gió mạnh, sóng cao

Trên biển, dự báo ngày và đêm 30/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m, riêng vùng gần tâm bão cao 6-8 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/11

Phía Tây Bắc Bộ

- Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày trời nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-26 độ C, phía Nam có nơi trên 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.