Bão số 13 quần thảo, 'từ giờ đến 22h là thời điểm điểm nguy hiểm nhất'

Tối 6/11, bão số 13 quần thảo đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Chuyên gia khí tượng cảnh báo đêm nay là "thời điểm nguy hiểm nhất" khi bão đi sâu vào đất liền.

Chuyên gia: 'Từ giờ đến 22h là thời điểm bão nguy hiểm nhất' Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết "từ giờ đến 22h được đánh giá là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của cơn bão".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 20h ngày 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15.

Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết từ giờ đến 22h được đánh giá là "thời điểm nguy hiểm nhất".

Theo ông Khiêm, bão đã giảm cấp so với thời điểm mạnh nhất vào đầu giờ chiều. Từ sáng đến tối nay, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rất lớn và dự kiến còn kéo dài đến hết đêm nay và sáng mai.

"Chúng tôi đánh giá các lưu vực sông có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Riêng tại Huế và Đà Nẵng, mực nước sông có thể dâng nhưng nhiều khả năng không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua", ông nói.

Các sông thuộc khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk được cảnh báo có khả năng vượt mức báo động 2, một số nơi có thể lên trên báo động 3. Với lượng mưa lớn đã xảy ra và còn tiếp diễn, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ mất an toàn tại các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực này.

Bão số 13 quần thảo đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk lúc 20h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần.

Đến sáng sớm 7/11, tâm bão được xác định ở khu vực Nam Lào, giảm cấp còn áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến sang phía Đông Thái Lan vào tối cùng ngày.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk, bao gồm đặc khu Lý Sơn và Cù Lao Chàm, có nơi gió giật cấp 14, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Các khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk được cảnh báo nước dâng do bão cao 0,5-1 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và ảnh hưởng tới giao thông ven biển.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, tập trung mạnh nhất từ tối đến đêm 6/11.

Bản đồ đường đi của bão số 13 lúc 20h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Từ đêm nay đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rất to, phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn có xu hướng giảm.

Trung tâm Khí tượng lưu ý nguy cơ cao xảy ra dông lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ; đồng thời cảnh báo các hồ chứa vừa và nhỏ tại khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cần theo dõi sát tình hình để chủ động ứng phó.

