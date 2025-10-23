Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

  • Thứ năm, 23/10/2025 06:44 (GMT+7)
  • 06:44 23/10/2025

Sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 22/10, sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 130 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Nước dâng do gió mạnh vùng ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cao từ 0,3-0,6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150 mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Thủ tướng yêu cầu 5 tỉnh, thành phố hoãn các cuộc họp để ứng phó bão

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách.

46:2750 hôm qua

Bão Fengshen chưa vào bờ, Biển Đông lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới

Bão số 12 Fengshen hiện mạnh cấp 8-9 và chưa vào bờ nhưng trên Biển Đông lại sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới.

46:2764 hôm qua

Vì sao bão Fengshen cường độ không mạnh nhưng vẫn gây mưa lớn?

Cơ quan khí tượng cho biết dù bão số 12 Fengshen không quá mạnh, cường độ cực đại chỉ khoảng cấp 10, nhưng vẫn gây mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

48:2854 hôm qua

Anh Văn/VTC News

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

