Bão số 1 tiếp tục mạnh thêm, dự báo hai kịch bản về đường đi

Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão sẽ đi qua đảo Hải Nam tiến lên phía bán đảo Lôi Châu rồi vào đất liền Trung Quốc.

Lúc 13h chiều nay (11/6), tâm bão trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 1 dự báo đi lên đất liền Trung Quốc nhưng vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta do hoàn lưu rất rộng.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h tới (tính từ 13h chiều 11/6), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h chiều 12/6, tâm bão trên khu vực vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Sau thời điểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, có hai kịch bản có thể xảy ra.

Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão mạnh nhất khi tiến vào đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 10, giật cấp 13, sau đó đổi hướng bắc đông bắc, tiến về bán đảo Lôi Châu rồi đi lên đất liền Trung Quốc.

Với kịch bản này, khu vực phía tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12.

Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh - Quảng Nam (gồm Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5- 6, giật cấp 7.

Cách bờ khoảng 100 km (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ) dự báo có thể có gió cấp 6-7, giật 8-9, phần phía đông của vịnh Bắc Bộ - khu vực gần với đảo Hải Nam (Trung Quốc) có nơi cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động rất mạnh.

Thời gian ảnh hưởng của bão đến khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi là từ gần sáng và ngày 12/6, khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 13/6.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý một kịch bản khác có thể xảy ra là khi tiến đến đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão sẽ đi vòng qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ, sau đó mới đổi hướng đi lên đất liền Trung Quốc.

Ở kịch bản này, vùng biển vịnh Bắc Bộ có thể có gió mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Ảnh hưởng của bão đến vùng biển ven bờ miền Bắc sẽ cao hơn, nguy hiểm hơn.

Do đặc điểm đĩa mây rất rộng và lệch tây nên hoàn lưu bão đã gây mưa cho khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên. Từ 19h tối 10/6 đến 13h trưa nay (11/6), hai khu vực này đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 50 tới 120 mm, một số trạm mưa lớn như Quan Tượng Đài (Huế) 186 mm, TP Huế (Huế) 182 mm, An Tây (Huế) 179 mm, Nhơn Hòa (Gia Lai) 204 mm, Hồ Plei Thơ Ga (Gia Lai) 147 mm.

Dự báo từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6, Trung Trung Bộ (tập trung từ Quảng Bình - Quảng Ngãi) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 100 tới 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Bắc Tây Nguyên từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6 cũng mưa rất to, phổ biến từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200 mm trong 6 giờ, có thể gây ngập sâu ở khu vực đô thị.

Do mưa lớn kéo dài, dự báo từ đêm nay (11/6) đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động ứng phó bão số 1, nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Quảng Nam khẩn trương ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Chiều 11/6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ.

Sáng 11/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 1.

Dự báo từ nay đến ngày 13/6 các địa phương trong tỉnh trong có mưa vừa, mưa to; mưa to tập trung chủ yếu trong đêm nay (11/6) đến ngày mai (12/6). Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100 tới 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Từ đêm 11/6 đến ngày 13/6, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 1.0-3.0 m, hạ lưu đạt từ 0.5-1.5 m.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi, cập nhật diễn biến của bão số 1, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác ứng phó triển khai phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất khu vực trũng, thấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm; kiểm tra các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh khi có tình huống xảy ra; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn.

Đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thuỷ điện nhỏ; hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đặc biệt, lưu ý các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa...

