Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm

Đến 10h ngày 12/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực phía Tây Hoàng Sa với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và đường đi của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo bản tin cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 11/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến của bão, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đến 10 giờ ngày 12/6, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực phía Tây Hoàng Sa với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ 13/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Tây khu vực Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên đất liền phía Trung Quốc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo, từ 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km, tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Quảng Ngãi từ đêm 11/6 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều 11/6 đến ngày 13/6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Sáng 11/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP.

