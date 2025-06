Bão số 1 gây mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Huế

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi như huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 11/6 đến 14h ngày 12/6), do ảnh hưởng của bão số 1 trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bạch Mã 760mm, Khe Tre trên 500 mm (huyện Phú Lộc), Bình Điền hơn 304 mm (thị xã Hương Trà), Hồng Vân 427 mm (huyện A Lưới)…

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 2.

Do mưa lớn, dự báo thời gian tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi.

Tuyến đường Nguyễn Chí Diễu, quận Phú Xuân bị ngập sâu. Ảnh: Tường Vi/TTXVN.

Cụ thể, tại huyện A Lưới ở các xã A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Nguyên, Hương Phong, Lâm Đớt, Quảng Nhâm, thị trấn A Lưới, Trung Sơn.

Tại thị xã Hương Trà ở các xã, phường như Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình, Hương Chữ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Tứ Hạ. Tại thị xã Hương Thủy ở khu vực Dương Hòa, Phú Sơn.

Tại huyện Phú Lộc là các xã Hương Hữu, Hương Lộc, Hương Phú, Hương Sơn, Hương Xuân, Lộc Bình, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Vĩnh, thị trấn Khe Tre, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Lộc, Thượng Lộ, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng, Xuân Lộc.

Tại thị xã Phong Điền ở Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân và tại quận Phú Xuân là Hương An.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế cho biết, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ chiều 12/6, hồ chứa thủy điện Hương Điền cũng được lệnh điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-800 m3/giây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Hồ chứa Bình Điền cũng điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin từ 50-700 m3/giây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ bắt đầu từ 19h30 ngày 12/6.

Hiện nay, các hồ thủy lợi, thủy điện của thành phố Huế đang vận hành đảm bảo an toàn. Đợt mưa này đã bổ sung lượng nước 158 triệu m3 cho các hồ chứa, góp phần cung cấp nước cho vụ Hè Thu. Các hồ thủy lợi trên địa bàn tăng 21 triệu m3 nước, dung tích đạt 86% so với dung tích thiết kế.

Dự báo ngày 12-13/6, thành phố Huế có mưa to, mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.