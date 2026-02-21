9 thực phẩm tuyệt đối không nên tích trữ trong tủ lạnh

|
Hành tây: Theo Good House Keeping, mọi người thường nghĩ rằng hành tây là rau nên chúng thuộc loại rau để trong ngăn đựng rau củ của tủ lạnh. Nhưng thực tế, chúng sẽ tốt hơn nếu được bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng khí. Ngoài ra, việc để hành tây tránh xa các loại thực phẩm khác sẽ giúp ngăn mùi hăng của chúng lan tỏa đến những nơi không mong muốn. Mọi người nên bảo quản hành tây ở nơi tối, nếu không chúng sẽ nảy mầm. Ngoài ra, cần lưu ý rằng nếu bạn chỉ sử dụng nửa củ hành, bạn có thể đông lạnh phần còn lại trong túi nhựa có khóa kéo hoặc hộp kín. Ảnh: Britannica.
Cà chua: Các tế bào của cà chua có thể phản ứng kém với nhiệt độ lạnh, có thể khiến chúng bị bở, xốp. Nhiệt độ lạnh cũng có thể làm mất đi nhiều hương vị vốn có của cà chua, vì vậy trải nghiệm ăn uống sẽ tốt hơn với cà chua không cần bảo quản lạnh, nên để trên mặt bàn bếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Cà chua bi là loại duy nhất có thể giữ được độ tươi ngon trong tủ lạnh mà không bị nhũn hoặc bở quá nhanh. Ảnh: Freepik.
Dưa chuột: Bạn có thể bảo quản dưa chuột trong tủ lạnh, đặc biệt nếu thích ăn dưa chuột ướp lạnh để làm salad. Tuy nhiên, việc bảo quản lạnh quá lâu có nguy cơ gây ra hiện tượng gọi là "tổn thương do lạnh", dẫn đến dưa chuột bị teo, nhũn và mất hạt. Tốt nhất là bỏ qua bước này và để dưa chuột ở nhiệt độ phòng, nhưng không quá 2-3 ngày. Sau đó, bọc lỏng dưa chuột (hoặc cho vào túi zip) và cho vào tủ lạnh. Ảnh: Bombay Seeds.
Khoai tây: Hoàn toàn không có lý do gì để bảo quản khoai tây trong tủ lạnh. Trong môi trường lạnh, tinh bột bên trong khoai tây sẽ chuyển hóa thành đường, dẫn đến khoai tây bị sần sùi và độ ngọt không tự nhiên. Đặc biệt, tuyệt đối không nên bảo quản khoai tây cùng chỗ với hành tây, vì điều này có thể khiến cả hai đều bị hỏng. Lý tưởng nhất là bảo quản khoai tây trong giỏ hoặc túi giấy ở nơi khô ráo, thoáng mát. Ảnh: Freepik.
Húng quế: Mặc dù tất cả loại thảo mộc đều trông và có vị ngon hơn khi chúng tươi xanh, nhưng không gì tệ hơn là húng quế bị úa vàng hoặc héo úa. Để giữ cho húng quế luôn tươi xanh nhất có thể, hãy để nó trên kệ bếp với phần thân ngâm trong nước. Ảnh: Medical News Today.
Tỏi: Theo The Spruce Eats, tỏi thuộc cùng họ với hành tây và phản ứng với lạnh theo cách tương tự: phần thịt bên trong có thể bị nhũn và nấm mốc phát triển bên dưới lớp vỏ mỏng. Chúng thích những nơi mát mẻ, khô ráo và thông thoáng (tức là không nên để trong túi ni lông). Ảnh: Engoo.
Ớt chuông và ớt cay: Theo Eat This, Not That, ớt chuông, một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất hành tinh, sẽ ngừng chín khi được cho vào tủ lạnh. Nếu bạn thích ớt có vị ngọt hơn, hãy tránh để chúng trong tủ lạnh. Thay vào đó, hãy bảo quản rau củ ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, chẳng hạn trên kệ bếp. Ớt cay rất tốt cho sức khỏe và làm tăng hương vị cho mọi món ăn. Nhưng cũng giống ớt chuông, tốt hơn hết là nên bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng. Ảnh: One Green Planet.
Một số loại trái cây: Để giữ chuối tươi, hãy bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng và bọc cuống bằng màng bọc thực phẩm. Không khí lạnh sẽ làm phân hủy các chất chống oxy hóa như vitamin C, zeaxanthin, lycopene và beta-carotene trong dưa hấu, dưa lưới và dưa vàng nhanh chóng hơn. Có một lý do khiến các loại trái cây nhiệt đới như kiwi, xoài và dứa thường phát triển ở vùng khí hậu ấm áp. Chúng không thích lạnh, và tất cả đều là những loại thực phẩm không cần bảo quản lạnh. Ảnh: Shutterstock.
Bất kỳ đồ gì còn nóng: Cho dù bạn đang xử lý thức ăn thừa từ đồ ăn mang về hay món ăn vừa mới nấu, việc cho đồ nóng trực tiếp vào tủ lạnh là điều không nên làm. Làm như vậy sẽ làm tăng nhiệt độ của tủ lạnh cũng như các vật dụng xung quanh, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và khiến tủ lạnh phải hoạt động vất vả hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu, vì vi khuẩn có thể nhanh chóng sinh sôi khi nhiệt độ ở mức "nguy hiểm". Tốt nhất là nên để thực phẩm nguội trước rồi mới cho vào tủ lạnh ngay khi chúng đạt đến nhiệt độ phòng. Ảnh: Tạo bởi AI.
