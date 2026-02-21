9 thực phẩm tuyệt đối không nên tích trữ trong tủ lạnh

Hành tây: Theo Good House Keeping, mọi người thường nghĩ rằng hành tây là rau nên chúng thuộc loại rau để trong ngăn đựng rau củ của tủ lạnh. Nhưng thực tế, chúng sẽ tốt hơn nếu được bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng khí. Ngoài ra, việc để hành tây tránh xa các loại thực phẩm khác sẽ giúp ngăn mùi hăng của chúng lan tỏa đến những nơi không mong muốn. Mọi người nên bảo quản hành tây ở nơi tối, nếu không chúng sẽ nảy mầm. Ngoài ra, cần lưu ý rằng nếu bạn chỉ sử dụng nửa củ hành, bạn có thể đông lạnh phần còn lại trong túi nhựa có khóa kéo hoặc hộp kín. Ảnh: Britannica.